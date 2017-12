Uomini e Donne / Anticipazione registrazione trono over 14 dicembre: la decisione di Anna Tedesco

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono over 14 dicembre: Anna Tedesco torna in studio o lascia il programma? Oggi la verità sulla sua decisione.

14 dicembre 2017 Anna Montesano

Anna Tedesco, Uomini e donne

Tornano in studio oggi dame e cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne per una nuova registrazione, forse l'ultima per questo anno. Dopo le riprese della scorsa settimana, i fan dello show condotto da Maria De Filippi si chiedono se in questi giorni sia capitato altro tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti; ma in primis le curiosità sono per Anna Tedesco. La dama, poche settimane fa e in seguito alle accuse, soprattutto di Gianni Sperti, di essere innamorata di Giorgio, ha deciso di lasciare il programma per non farvi ritorno. Invece, nella scorsa registrazione, ha deciso di tornare in studio per avere un chiarimento proprio con Manetti reo, con i suoi silenzi, di aver fatto fraintendere il loro rapporto. Da lì un nuovo scontro alla fine del quale Anna ha ribadito la volontà di lasciare il programma per sempre.

GEMMA E GIORGIO: LA RIVELAZIONE DI TINA È VERA?

Tina Cipollari così come altri in studio hanno cercato di trattenerla, momentaneamente riuscendoci; ma la dama manterrà i suoi propositi? Il pubblico infatti si chiede se Anna tornerà in studio anche oggi nella nuova registrazione e abbia quindi cambiato idea sul suo addio. Intanto sul web la dama non si esprime da molti giorni e non da quindi indizi su quale possa essere stata la sua decisione. Di certo si tornerà a parlare anche di Gemma e del rapporto con Giorgio Manetti, soprattutto dopo il ballo dei due dell'ultima registrazione e in seguito alla dichiarazione fatta da Tina Cipollari che proprio nello studio del Trono Over ha dichiarato: "Giorgio e Gemma si amano ancora". Frase confermata proprio nella registrazione di oggi?

© Riproduzione Riservata.