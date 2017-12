Uomini e Donne/ Anticipazioni: Graziella Montanari contro tutto e tutti (trono over)

Uomini e donne, anticipazioni: dopo le recenti polemiche con Manfredo, Graziella montanari si è scagliata contro tutto e tutti. Ecco le sue recenti dichiarazioni... (trono over)

14 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Graziella Montanari a uomini e donne

Graziella Montanari non si arrende e, dopo aver schiaffeggiato Manfredo nel salotto di Uomini e Donne, continua a screditarlo anche sui social. La dama, infatti, negli ultimi giorni ha più volte sottolineato la sua delusione su Facebook, dove ha condiviso diversi post al vetriolo. “Continuano a darmi della pazza isterica sul web. Allora io mi chiedo, perché non vanno a vedere da cosa è scaturita questa cosa? (…) Se uno ha una reazione, ammettiamo pure eccessiva, ci sarà un motivo? Io son stata troppo buona perché potevo denunciarlo, invece di arrabbiarmi per tutte le accuse gravi false e infamanti che mi ha mosso, specialmente a mezzo pubblico solo per fare il bastardo quale è”, ha ammesso infatti la dama del trono over, che ha aggiunto inoltre: “È assurdo che un uomo (se così si può chiamare perché un uomo rispetta la donna anche se questa fosse in torto quindi figurati denigrarla per fare il gradasso) vada a cercare una donna ameno che questa non capisca un piffero. Dice che sto male perché ha chiuso e che sono innamorata, ma povero illuso!!!”. Manfredo risponderà alle accuse di Graziella?

GRAZIELLA MONTANARI VS GEMMA GALGANI

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di tutte le questioni legate al trono over di uomini e donne, ma di recente è stata tirata in causa da un’altra protagonista del celebre dating show. Si tratta di Graziella Montanari, che dopo i sui contrasti nel parterre, si è unita al nutrito gruppo di detrattori che hanno un motivo per avercela con la dama torinese. Di seguito, vi segnaliamo uno degli ultimi post condivisi sui social dall'agguerritissima protagonista: "L’ultima volta che ho partecipato al programma di u e d Gemma mi ha detto: ma cosa sei venuta a fare si stava così bene senza di te: vi rendete conto? Non le basta essere la prima donna nel programma, addirittura uno se non le va bene non deve partecipare è solo una brutta persona. Io ero l’unica che la contrastava, io mi auguro che vadano via tutti, così farà la prima donna come vuole tanto lì dentro le persone serie non durano”. Cosa nascondono le parole di Graziella Montanari? Per visualizzare il suo post, potete cliccare qui.

