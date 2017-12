Uomini e Donne/ Anticipazioni: Nilufar e Sara, scontro in arrivo? (Trono Classico)

Uomini e donne, anticipazioni: polemiche in arrivo per Nulifar, che sarà accusata da Sara Affi Fella di concentrarsi troppo sulle… (trono classico)

14 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

I tronsti di Uomini e Donne

Tra Nilufar Addati e Sara Affi Fella è in arrivo lo scontro, alimentato dalle grandi diversità caratteriali che contraddistinguono le due troniste e supportato, soprattutto, da alcuni corteggiatori. Nei prossimi episodi dedicati ai protagonisti del trono classico, infatti, una prima critica arriverà da parte di Giacomo, che accuserà la tronista mora di aver portato in esterna troppi ragazzi. A unirsi alla polemica anche Gianluca, che avrà la possibilità di avere un appuntamento con Nilufar, ma non farà altro che sottolineare il suo comportamento freddo e distaccato. Il corteggiatore, inoltre, non potrà fare a meno di paragonare Nilufar a Sara, che, a differenza della sua compagna di avventura, appare più solare e aperta. In studio, come sempre, la polemica si infiammerà ulteriormente e Sara, su tutte le furie dopo aver seguitole esterne, accuserà Nilufar di essersi concentrata eccessivamente su di lei.

ESTER GLAM, NUOVA FRECCIATINA SUI SOCIAL?

Dopo aver lasciato il suo posto nel parterre di Uomini e Donne rinunciando a corteggiare Paolo Crivellin, Ester Glam è tornata fra le braccia del suo ex fidanzato scatenando le polemiche dei suoi follower. Molti spettatori di uomini e donne hanno infatti accusato l’ex corteggiatrice di aver voltato pagina in maniera troppo repentina e di aver sfruttato l’occasione offerta dal dating show di canale 5 unicamente per questioni legate alla popolarità. L’ex corteggiatrice, che ha risposto alle polemiche con un post sui social con il quale ha ammesso di non vedere al suo fianco una persona come Paolo Crivellin, nelle ultime ore ha pubblicato un nuovo messaggio, che sembra riaccendere ulteriormente i contrasti: “Forse non sarò nessuno per insegnarvi qualcosa, la cosa che posso dire però è che l’amore non avverte prima di arrivare, arriva e basta (…). Potrei pensarci mille volte e guardare chiunque altro ma sceglierei sempre e solo lui”. Un messaggio ai suoi hater? Se vi siete persi il post, potete visualizzarlo a questo link.

© Riproduzione Riservata.