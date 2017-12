Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Nicola e Jara: proposta d'amore in studio! (14 dicembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 14 dicembre 2017 in onda la seconda parte del trono over. Nicola e Jara, arriva la proposta d'amore ma la dama ha bisogno di più tempo...

14 dicembre 2017 Anna Montesano

Nicola e Jara, Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne prosegue con la seconda parte del trono Over. Oggi, 14 dicembre, ritroviamo dame e cavalieri e si torna alla discussione avuta ieri tra Anna Tedesco e Angelo, che coinvolge Giorgio Manetti del quale la dama sarebbe segretamente innamorata. La discussione prosegue ancora oggi, con nuove accuse e toni sempre molto accesi, poi da spazio ad Annamaria e Alfredo. La scorsa settimana la dama, nota per i suoi gusti molto difficili in fatto di uomini, ha interrotto la loro conoscenza, ma oggi il cavaliere ci riprova e le porta una rosa rossa con una promessa "imparerò a corteggiarti"; Annamaria accetta e i due ballano insieme. Si torna poi a parlare di Jara a Nicola: nelle scorse settimane i due hanno raccontato di una bellissima conoscenza che ancora oggi prosegue.

NICOLA E JARA NUOVA COPPIA DI UOMINI E DONNE?

Nicola, tuttavia, le porta un mazzo di fiori e confessa di provare cose importanti per lei, tanto da essere pronto a lasciare lo studio con lei o anche senza lei, visto che ad oggi non ha voglia o interesse di conoscere altre persone. Jara è emozionata ma confessa di avere bisogno di un po' più di tempo. Subito dopo arriva il momento della nuova diretta Facebook, durante la quale conosciamo Mario ha 37 anni, di Roma, è titolare di attività di ristorazione che cerca personale e Nicoletta di Roma che cerca un ragazzo visto su un volo da Valencia a Ciampino. Si conclude con Giorgio Manetti che ha conosciuto, Rosalba, Catia e Ornella e oggi scopriamo con quale delle tre dame ha deciso di uscire.

