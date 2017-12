VIRGINIA STABLUM / Uomini e donne, la corteggiatrice di Nicolò Brigante è davvero interessata all'amore?

Quali sono i veri propositi di Virginia Stablum, corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e donne? La modella trentina annoverà un curriculum di tutto rispetto nella moda.

14 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Virginia Stablum

Il dubbio che corteggiatrici e tronisti non siano davvero interessati a conoscere l'anima gemella, è diventato una costante tra i telespettatori di Uomini e donne oltre che tra gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. E l'arrivo di Virginia Stablum, scesa dalle scale per corteggiare Nicolò Brigante, ha riconfermato tali sospetti con una serie di inevitabili quesiti riguardanti la bellissima modella: cosa ci fa una come lei in un programma televisiva? È davvero interessata al tronista o sta solo cercando una maggiore visibilità? Già vista nel dating show quando aveva cercato di balzare alle cronache con la corte a Mattia Marciano, la trentina ha suscitato maggiore interesse mediatico a causa della sua relazione con Ignazio Moser, finita in estate ovvero prima dell'entrata di lui al Grande Fratello Vip 2. L'argomento era stato chiamato in causa dalla stessa Tina Cipollari che aveva parlato delle stelline del ciclista, insinuando il dubbio che la Stablum non ne avesse avute abbastanza nell'ormai famosa agendina.

Il passato di Virginia Stablum: è davvero interessata a Nicolò Brigante?

Ma il sospetto che Virginia Stablum non sia davvero interessata all'attuale tronista di Uomini e donne Nicolò Brigante, viene anche guardando il curriculum di tutto rispetto della modella. Oltre ad annoverare un profilo Instagram molto seguito, grazie al ruolo ormai sempre più di moda di fashion influencer, la Stablum rappresenta il volto del made in Italy per un'importante azienda inglese, motivo per cui la Stablum qualche tempo è stata persino intervistata dal Corriere della Sera. E se il ruolo di modella non fosse abbastanza, segnaliamo i tanti concorsi ai quali ha partecipato, piazzandosi sempre nelle prime posizioni nonostante l'ancora giovanissima età di soli 19 anni. L'attuale corteggiatrice di Nicolò Brigante ha infatti vinto la fascia di Miss Mondo a Madonna di Campiglio arrivando ai primi posti di una competizione analoga anche a Gallipoli. Insomma, un desiderio di visibilità che certo non è passato inosservato: sarà lo stesso anche per Uomini e donne?

