Vincitore X Factor 2017 / Finale, i pronostici: i Maneskin i favoriti

Vincitore X Factor 2017, chi vincerà tra i Maneskin, Enrico Nigiotti, Samuel Storm e Lorenzo Licitra? I sondaggi web parlano chiaro e danno per vincitori la band.

14 dicembre 2017 Valentina Gambino

Vincitore X Factor 2017

Questa sera, andrà in onda anche in chiaro su TV8, la finalissima di X Factor 2017. Questa 11esima edizione sta per giungere al termine e, molto probabilmente, salvo “imprevisti”, i vincitori assoluti dovrebbero essere i Maneskin, gruppo gestito da Manuel Agnelli. Tutti sono pazzi per Damiano David, compreso il direttore artistico del programma, Luca Tommassini che intervistato per HuffingtonPost ha confessato: "Sono pazzo di loro. Sono un'idea di libertà, il loro è un messaggio continuo, è un urlo sopra i tetti. Sono una rivoluzione e Damiano mi chiede di fare delle cose che nessuno si aspetta, urla la libertà". Anche lo scorso anno ha trionfato un gruppo musicale ed infatti, i Soul System hanno conquistato la vittoria della decima edizione e saranno presenti anche questa sera. Sul palcoscenico del Mediolanum Forum di Assago (Milano), i quattro finalisti emozioneranno ancora una volta il pubblico per lo step finale che porterà solo uno di loro alla vittoria dell’11esima edizione del talent show musicale di Casa Sky che per l’occasione, potrà essere visionato anche senza abbonamento.

Parola ai Maneskin, i probabili vincitori

Proprio i Maneskin durante la conferenza stampa hanno affermato: “Il Forum è monumentale, ma stiamo studiando il modo per mangiarci il palco”. “Un’emozione unica, voglio divertirmi e cogliere al massimo questa fantastica esperienza”, ha spiegato invece Lorenzo Licitra, il tenore della Squadra Over gestita da Mara Maionchi. “Non smetterò mai di ringraziare Mara Maionchi, mi ha dato una nuova possibilità che è davvero difficile in questo mondo”, ha confessato inoltre Enrico Nigiotti. “Sono contentissimo di questa percorso, la mia vittoria è già arrivare fin qua”. La finalissima di X Factor nel frattempo, sarà anche preceduta dall’Ante Factor, con Elio, Drusilla Foer e Jake La Furia capitanati dalla conduzione di Daniela Collu. Durante l'attesa, vedremo anche l’esibizione del vincitore del talent alternativo StraFactor, Dario Zumkeller. Durante la conferenza ufficiale, tra gli altri dettagli, Alessandro Cattelan è stato riconfermato alla conduzione della prossima edizione che ripartirà (in televisione) da settembre 2018.

Le altre posizioni, i pronostici web

Ed intanto i Maneskin, probabili vincitori dell’edizione numero 11 di X Factor, hanno rilasciato anche altre dichiarazioni: “Abbiamo quattro progetti talmente diversi tra loro, che è difficile fare pronostici. Però, anche se il Forum fa paura anche con le sedie vuote, stiamo studiando il modo di mangiarcelo comunque – ha affermato Damiano David come riporta Adnkronos – Non lascerei il gruppo per un progetto solista, perché loro esistevamo prima di me e gli devo tutto”. Per quanto riguarda le classifiche di vendita invece, apprendiamo da Rockol che a due settimane di distanza dalla pubblicazione degli inediti, solo due canzoni dei concorrenti, sono ancora in top 10 dalle classifiche generali FIMI: quelle dei Maneskin (“Chosen) e quella di Enrico Nigiotti (“L’amore è”). A questo punto quindi, l’ex amico di Maria De Filippi potrebbe acciuffare una seconda posizione di tutto rispetto che lo porterebbe nuovamente in pista. Secondo i pronostici della rete poi, Samuel Storm, cantante della Squadra Under Uomini di Fedez, potrebbe conquistare la terza posizione. Quarta e ultima posizione, in base a ciò che registrano i sondaggi web, per il tenore Lorenzo Licitra.

© Riproduzione Riservata.