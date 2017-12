X FACTOR 2017/ Come vedere in streaming la finale: in chiaro su Tv8 e Cielo

X Factor 11, come vedere in streaming la finalissima: chi sarà il vincitore tra i Maneskin, Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra e Samuel Storm? Ed Sheeran e Tiziano Ferro gli ospiti.

14 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

X Factor 11

Finalmente ci siamo. Oggi, giovedì 14 dicembre, dal Forum di Assago, Alessandro Cattelan condurrà l’attesissima finalissima di X Factor 11. A contendersi la vittoria finale saranno i Maneskin di Manuel Agnelli, Lorenzo Licitra ed Enrico Nigiotti di Mara Maionchi e Samuel Storm di Fedez. Nessun finalista, invece, per Levante che dovrà assistere allo spettacolo come una semplice fan. Quello di questa sera sarà l’atto finale di un’edizione molto fortunata del talent show di Sky che ha fatto registrare non solo ascolti importanti ma ha anche raggiunto ottimi risultati sui social. Questa sera verrà finalmente eletto il vincitore. I grandi favoriti sono i Maneskin di Agnelli che, secondo le quote dei bookmakers non hanno rivali. Tuttavia, a regalare la sorpresa potrebbe essere Enrico Nigiotti che, oltre ad aver conquistato tutti con l’inedito “L’amore è” può contare su un grosso seguito di fans che lo seguono dai tempi di Amici. La finalissima di X Factor 2017 potrà essere seguita in diretta da tutti gli abbonati su Sky Uno e in live streaming su Sky Go e da chi non ha Sky su NowTv. Come succede ormai da qualche anno, la finale di X Factor sarà disponibile anche in chiaro su Tv8 e Cielo.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA FINALE

Cosa succederà, dunque, nella finalissima di X Factor 2017? Chi riuscirà a portare a casa la vittoria? Prima di arrivare alla decretazione del vincitore, Alessandro Cattelan condurrà una serata ricca di sorprese. La finalissima rappresenta la conclusione di un percorso importante al termine della quale solo uno sarà il vincitore. La serata sarà divisa in due manche: nella prima, i quattro finalisti si esibiranno in un medley dei tre migliori brani eseguiti nel corso dei precedenti live; nella seconda manche, invece, gli aspiranti vincitori saranno i protagonisti di un duetto con la popstar britannica James Arthur. Ad animare la serata, tra una manche e l’altra, arriveranno sul palco di X Factor 11 la star internazionale Ed Sheeran, Tiziano Ferro e i Soul System, vincitori della scorsa edizione. Ci sono, dunque, tutti gli ingredienti per una grande serata.

© Riproduzione Riservata.