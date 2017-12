X Factor 2017 / Finale in diretta, ospiti ed eliminati: due manche e duetti con James Arthur (14 dicembre)

X Factor 2017, finale del 14 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago, chi vincerà? Ecco tutti gli ospiti e le due manche in diretta e anche in chiaro su TV8.

14 dicembre 2017 Valentina Gambino

X Factor 2017, Finale

Si prospetta ancora una volta una finale densa di colpi di scena e ricchissima di emozioni. Questa sera, a partire dalle 21.15 circa, andrà in onda (anche in chiaro su TV8), la finalissima dell'11esima edizione di X Factor 2017. Non più all'X Factor Arena ma questa volta in diretta al Mediolanum Forum di Assago (Milano), per l'ultimo atto che consacrerà il vincitore assoluto di questa nuova stagione con il talent show musicale tra i più amati della televisione. Sul palcoscenico, quattro concorrenti: i Maneskin, la band di Manuel Agnelli tra gli accreditati per la vittoria finale, Samuel Storm, il giovanissimo 19enne con un passato difficile, rappresentante unico della Squadra Under Uomini di Fedez, Enrico Nigiotti e il tenore Lorenzo Licitra, cantanti della Squadra Over di Mara Maionchi, l'unica rimasta in gara con ben due talenti all'attivo. Come ben sapete, Levante invece è rimasta senza cantanti e quindi svolgerà esclusivamente il suo ruolo da giudice senza la possibilità di poter fare sfidare un suo talento in gara.

Finale di X Factor 2017: ecco le canzoni dei medley

Per quanto riguarda lo svolgimento della finale di X Factor 2017, questa si svolgerà in diretta sia su SkyUno HD che in chiaro su TV8 e quindi, potrà essere visionata anche da chi non dispone di un abbonamento con la pay TV. Due manche per una doppia sfida che riguarderà prima l'interpretazione di medley di canzoni che hanno già interpretato durante le puntate dedicate ai Live Show e poi, nella seconda manche i talenti ancora in gara avranno il piacere di duettare con alcuni Big della musica. Per quanto riguarda i medley, le tre canzoni scelte dal giudice Agnelli per la Damiano David e la sua band, sono “Beggin”, “Take me out” e “Somebody told me” dei The Killers. Fedez, invece, ha optato per tre canzoni che metteranno bene in evidenza le enormi capacità vocali di Storm: “Stand by me” di Ben E. King, “Say Something” di Christina Aguilera e “Rolling in the deep” di Adele. Per Licitra, Mara Maionchi ha pensato ad un trittico cucito addosso per le sue qualità interpretative: “Your song” di Elton John, “Million reasons” di Lady Gaga e il brano dei Queen “Who want to live forever”. In ultimo per Enrico Nigiotti, la simpatica giudice ha deciso di farlo esibire sulle note di “Make you feel my love” di Bob Dylan, “Vento d’estate” di Max Gazzè e Niccolò Fabi, e “Mi fido di te” di Jovanotti.

Gli ospiti della finale di X Factor 2017

Oggi, giovedì 14 dicembre, andrà in onda anche in chiaro la finale di X Factor 2017, in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terreste). Due manche e quattro cantanti ancora in gara che si scontreranno proponendo tre medley di alcune canzoni famose e, successivamente, avranno modo di duettare con alcuni cantanti famosi. Nel frattempo, per quanto riguarda gli ospiti, avremo il piacere di vedere suonare Ed Sheeran, Tiziano Ferro (canterà “L’amore è una cosa semplice”) e James Arthur. Il vincitore di X Factor 2012 UK, sarà il protagonista della manche dedicata ai duetti: canterà un brano al fianco di ognuno dei finalisti. Dopo la fine della prima manche, ci sarà anche il primo eliminato della finale che si aggiudicherà la quarta posizione. Successivamente, i tre protagonisti rimasti in gara, canteranno i medley e poi, i due rimasti si scontreranno per la vittoria. Tra gli altri ospiti della finale, anche i vincitori della scorsa edizione: la band dei Soul System.

