2 FAST 2 FURIOUS/ Su Italia 1 il film con Paul Walker (oggi, 15 dicembre 2017)

2 Fast 2 Furious, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 15 dicembre 2017. Nel cast: Paul Walker e Tyrese Gibson, alla regia John Singleton. La trama del film nel dettaglio.

15 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST PAUL WALKER

Il film 2 Fast 2 Furious va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 15 dicembre 2017, alle ore 21.20. Sequel del celeberrimo Fast & Furious, la pellicola targata 2003 è stata diretta dal regista afro-americano di Los Angeles Mr. John Singleton che, è stato il regista più giovane mai entrato in nomination con un film. Era il 1991 e il suo crudo 'Boyz in the Hood - Strade Violente' concorse per la notte degli Oscar come Miglior Film e Migliore Sceneggiatura. Tra le sue pellicole più famose, oltre a questo sequel, vi ricordiamo la regia di 'Abduction - Riprenditi La Tua Vita' e il drammatico 'Four Brothers - Quattro Fratelli' del 2005. Nel cast di 2 Fast 2 Furious c'è il promettente attore scomparso a soli quarant'anni Paul Walker, presente in quasi tutta la saga Fast & furious o in film di buon successo come 'Lazarus Project - Un Piano Misterioso' o 'Vehicle 19'. Al suo fianco in questo film Tyrese Gibson, afro-americano interprete di molti action-movie come 'Baby Boy - Una Vita Violenta', il suo debutto allora diretto da Singleton o 'Transformers - La vendetta Del Caduto', blockbuster di grande successo ai botteghini.

2 FAST 2 FURIOUS, LA TRAMA DEL FILM

Brian O'Conner (Paul Walker), oramai ricercato, si è rifatto una nuova vita, ma non del tutto legale nella tentatrice Miami. Impiegando il suo tempo in corse clandestine, proprio in una corsa al cardiopalma che lo vede vincitore, dimostra il suo indomito spirito mai sopito. Acclamato vincitore, incontra tra le centinaia di spettatori al race clandestino (street race, le corse illegali su strada, quasi sempre di notte), il volto di una bellissima donna la quale però gli sfugge in seguito ad una retata della polizia dello stato della Florida. La sua classe come autista e poliziotto non sfuggono però al suo vecchio capo che gli offre un incarico F.B.I. sotto copertura. L'ex agente cerca un riscatto per tornare dalla parte della giustizia e accetta in cambio di riavere la fedina penale pulita al termine della missione. La seconda clausola è quella di riavere al suo fianco l'amico, pure lui poliziotto agli arresti domiciliari, Roman Pearce (Tyrese Gibson) e per concludere il trio, l'F.B.I. stessa affianca al duo la bella poliziotta Federale Monica Fuentes (Eva Mendes) da tempo sul caso. Scopo della missione è quella di catturare Carter Verone, organizzatore al capo di un racket di street racers e proprio l'abilità al volante di Brian O'Conner è il maggior motivo per cui l'F.B.I. richiede i suoi servizi accettando le sue clausole d'accettazione. Cambierà mai il carattere di O'Connor, ma soprattutto: catturerà Verone sgominando la gang e il racket delle scommesse clandestine? Italia 1 vi attende tra sgommate e guida ad alto rischio!

© Riproduzione Riservata.