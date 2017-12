AMERICAN HORROR STORY 7/ Anticipazioni del 15 dicembre 2017: il vero volto di Ally (finale di stagione)

American Horror Story 7: Cult, anticipazioni del 15 dicembre 2017. Kai viene arrestato e rinchiuso in carcere. Beverly ha dei dubbi sul leader, ma Ally ha un nuovo piano.

American Horror Story 7, in prima Tv assoluta su Fox

AMERICAN HORROR STORY 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 15 dicembre 2017, la Fox trasmetterà l'ultimo episodio di American Horror Story 7, in prima Tv assoluta. Sarà l'undicesimo, dal titolo "Il grande giorno". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: diverso tempo prima, Kai (Evan Peters) ha una reazione furiosa con un'amica di Winter (Billie Lourd), che finisce per picchiare. La sorella gli impone di frequentare una terapeuta che riesca ad aiutarlo a dominare la rabbia e il ragazzo finisce per incontrare Bebe Babbitt (Frances Conroy). La psichiatra gli parla subito di Valerie ed infine della sua personale visione delle donne e di come la rabbia giochi un ruolo fondamentale. Kai rimane affascinato dalle sue parole e della sua opinione sull'importanza di Trump, lasciandosi convincere a diventare uno strumento di Bebe per alimentare la rabbia nelle donne. Nel presente, Kai parla in pubblico ad un gruppo di persone delle sue idee politiche, quando viene aggredito con dello spray al peperoncino da un gruppo di manifestanti guidati dal Senatore Jackson (Dennis Cockrum). Più tardi, Kai dimostra di avere una forte paranoia nei confronti dei federali, mentre Winter crede che il fratello abbia ucciso Ivy (Alison Pill). Ne parla infatti con Ally (Sarah Paulson), che inizialmente nega la verità ed infine conferma in via indiretta di essere responsabile della scomparsa della moglie. Dopo aver assistito ad un intervento con la stampa di Jackson, Kai decide di fargliela pagare e di sfruttare il modus operando di Charles Manson. Parla infatti ai suoi seguaci della Comunità di Manson e di come sia riuscito a mettere in atto i suoi crimini grazie alla fedeltà del suo gruppo. In particolare si concentra sull'omicidio di Sharon Tate (Rachel Roberts), uccisa a pochi mesi dalla nascita del figlio. Quella notte, Tex Watson (Billy Eichner), Linda Kasabian e Susan Atkins, uccisero tutte le persone che si trovavano nella villa in modo brutale, lasciando per ultima la Tate. Kai sfrutta il racconto per dimostrare come Susan eseguì al dettaglio ogni ordine di Manson, il primo attacco in previsione di Helter Skelter, un piano che tuttavia non riuscì ad attuare a causa del tradimento delle donne della sua comunità. Dopo aver deciso di regalare agli americani una notte in stile Tate, Kai raduna i suoi seguaci in una villa, dove decide di uccidere Gary (Chaz Bono), assicurandogli che gli sarà più utile di quanto creda. Il giorno successivo, Kai si presenta sulla scena del crimine per intervenire nel servizio di Beverly (Adina Porter) ed accusare Jackson della morte di Gary. Ore dopo, Kai continua a cercare in tutta la villa perché convinto che i federali abbiano nascosto una cimice per ascoltarlo. Dopo essersi rifugiato nella stanza in cui ha nascosto i corpi dei familiari, ha una visione di Manson, che afferma di essere stato tradito da Linda e che lo convince a non fidarsi di nessuno. Poco dopo, Ally gli rivela di aver trovato la cimice, ma viene interrotta dall'arrivo di Bebe, furiosa. La donna crede che abbia deviato dal loro piano originale e cerca di ucciderlo, ma Ally la elimina. Dopo aver realizzato che Winter è la talpa che lo vuole incastrare, Kai uccide la sorella, mentre Speedwagon distrugge la trasmittente in auto, dove viene raggiunto da Ally.

ANTICIPAZIONI DEL 15 DICEMBRE 2017, EPISODIO 11 "IL GRANDE GIORNO"

Nel futuro, Kai si trova ormai rinchiuso in carcere, dove è riuscito a ricreare la setta grazie ad un mix di detenuti e poliziotti. Quasi un anno prima, Kai è pronto ad uccidere delle donne incinte per ricreare la notte delle Mille Tate ed accusare Jackson, mentre Ally cerca di calmare Beverly, che ormai sull'orlo di una crisi medita il suicidio. La donna rivela in seguito a Kai che è stato in realtà Speedwagon a tradirlo e lo uccide. La donna però ha già stretto un accordo con i federali perché arrestino il leader ed in seguito al blitz diventa popolare. Dopo essere stata rilasciata, Beverly raggiunge la donna per avere conferma che è stata lei ad uccidere Ivy. Ally riceve inoltre una minaccia telefonica da Kai prima della sua candidatura come Senatrice contro Jackson.

