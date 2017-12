ANTONIA LAGANÀ/ L’ex concorrente di The Voice ad un passo dal Festival (Sarà Sanremo 2018)

Antonia Laganà bussa alle porte dell’Ariston per la categoria Nuove Proposte, gareggiando questa sera a Sarà Sanremo con il brano Parli. La scheda.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Sarà Sanremo in onda su Rai 1

IN GARA CON ‘PARLI’

Antonia Laganà tra poche ore scoprirà se nel suo prossimo futuro ci sarà o meno il Festival di Sanremo. Infatti, la giovane cantante nata a Reggio Calabria il 7 luglio del 1991 prende parte su Rai 1 a Sarà Sanremo, preambolo della finale dell’Ariston in programma a febbraio, con il brano Parli. Una canzone in cui parla di amore ed in particolare di una donna che trova delle difficoltà nel farsi ascoltare dal proprio uomo, eccessivamente preso dall’imporre le proprie idee e quant’altro. Un concetto che la stessa Antonia Laganà ha rimarcato nell’intervista rilasciata alla Videochat di Rai 1: “Il brano parla di una donna che, stanca di vivere l’amore superficialmente, dice a questo uomo: Tu parli, parli tanto, però in tutto questo tuo parlare non mi ascolti”. Insomma, una classica canzone sanremese che potrebbe permettere alla carriera della Laganà di spiccare il volo.

ANTONIA LAGANA' E IL SOGNO SANREMESE

Antonia Laganà è un volto noto agli appassionati del mondo dei talent ed in particolare di quanti hanno seguito l’edizione di The Voice of Italy in onda su Rai 2. La Laganà all’epoca superò i casting entrando nel team di Noemi cantando i brani Notturno di Mia Martini e A te di Lorenzo Jovanotti. In attesa di scoprire se riuscirà o meno a realizzare il sogno di calcare il palcoscenico dell’Ariston vi riportiamo il post con cui ha annunciato l’approdo a Sarà Sanremo: “Ciao a tutti, Come si è già potuto intuire dai post precedenti sono lieta di comunicarvi che sono 1 dei 16 finalisti in gara per SARÀ SANREMO, fase in cui verrano decretati le 6 giovani proposte partecipanti al Festival di Sanremo 2018. Vi aspetto giorno 15 dicembre alle ore 21:00 su Rai 1 per condividere con voi la mia musica, la mia persona, il mio amore. Ps. Chi volesse sostenere il mio sogno potrà farlo tramite televoto!! Vi abbraccio forte!!”.

© Riproduzione Riservata.