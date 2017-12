APRILE & MANGIARICINA/ Video, Il duo presenta il brano "Quell'attimo di eternità" (Sarà Sanremo 2018)

Video, Aprile & Mangiaricina, il duo italiano costituito da voce e pianoforte, si esibirà da Ambra Angiolini nel programma televisivo 'Sarà Sanremo' con 'Quell'attimo di eternità'.

15 dicembre 2017 Francesco Agostini

Aprile & Mangiaracina (web)

Aprile & Mangiaracina sono un duo italiano che si appresta a partecipare al programma televisivo Rai condotto da Ambra Angiolini 'Sarà Sanremo'. In passato le selezioni per partecipare al più famoso Festival della canzone italiana si facevano nel dietro le quinte, a porte chiuse, mentre adesso tutto si svolgerà in una reale gara canora. Le due ragazze dovranno sudarsi un posto tra i sei disponibili per arrivare a Sanremo nella sezione Nuove Proposte e non sarà affatto facile visto che in tutto parteciperanno almeno 18 nomi. La cantante del duo si chiama Silvia Aprile, ha 30 anni e non è una vera e propria esordiente a questi livelli. Nel 2009, infatti, aveva già partecipato al Festival duettando niente meno che con Pino Daniele. Per chi non lo sapesse, è anche la voce dell'Edicola Fiore, il programma televisivo condotto da Fiorello. L'altra ragazza è invece Sade Mangiaracina ed è la pianista del duo, colei che si occupa della base musicale del brano che cercheranno di far vincere. La musica proposta è perfettamente in sintonia con la linea melodica e pop di Sanremo, con contenuti princialmente amorosi.

IL BRANO DI APRILE & MANGIARACINA

Il duo pop costituito da Aprile & Mangiaracina si presenterà nel programma 'Sarà Sanremo' con il brano 'Quell'attimo di eternità', che potete vedere in video qui. Fin dalle prime note è evidente che il duo punta a colpire il pubblico con i temi classici come quelli dell'amore, della voglia di stare insieme e, soprattutto, di amore come crescita individuale e di coppia. Non a caso, infatti, nella canzone si parla anche di crescere insieme un figlio e le immagini del video sono eloquenti in questo senso. L'amore è, per Aprile & Mangiaracina, l'elemento fondante di questa canzone, che punta con la dolcezza e col bel canto a farsi strada verso le Nuove proposte che si esibiranno a Sanremo 2018, condotto da Claudio Baglioni. Notevole, poi, è l'estensione vocale di Sivia Aprile, capace di 'catturare' note davvero difficili e allo stesso tempo di sprigionare grande potenza nella voce. Un contrasto, quindi, tra testo melodioso, arrangiamento minimale e canto che potrebbe alla lunga risultare vincente. La concorrenza come sempre è agguerrita ma le due ragazze potrebbero davvero riuscire a farsi strada.

