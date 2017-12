ATTO DI FORZA/ Su Iris il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 15 dicembre 2017)

Atto di forza, il film in onda su Iris oggi, venerdì 15 dicembre 2017. Nel cast: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone e Rachel Ticotin. Il dettaglio della trama.

15 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film di fantascienza in seconda serata su Iris

NEL CAST ARNOLD SCHWARZENEGGER

Il film Atto di forza va in onda su Iris oggi, venerdì 15 dicembre 2017, alle ore 23.00. Una pellicola di fantascienza del 1990 che è stata interpretata da un cast di attori piuttosto conosciuti come Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Rachel Ticotin, Ronny Cox, Michael Ironside, Mel Johnson Jr., Marshall Bell. Il titolo della pellicola in lingua originale è Total Recall "Ricordo totale" ed è stata diretta da Paul Verhoeven. È un celebre film di fantascienza e d'azione liberamente tratto dal racconto del celebre, prolifico e abilissimo scrittore statunitense Philip K. Dick, dal titolo We Can Remember It For You Wholesale "Possiamo ricordarlo per voi in modo totale", ambientato nell'anno 2084. Il regista olandese Verhoeven è noto per aver curato la regia di diverse pellicole celeberrime, quali Robocop, uscito tre anni prima di Atto di forza, Basic Instinct (1992), Showgirls (1995), L'uomo senza ombra (2000), Elle (2016). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ATTO DI FORZA, LA TRAMA DEL FILM

Douglas Quaid è un operaio edile che non riesce a capire la vera causa di alcuni incubi ricorrenti in cui si trova ad affrontare pericolose avventure su Marte, per cui pensa che potrebbe essere rivelatorio per lui visitare il pianeta rosso per cercare una probabile risposta a tutto questo. Decide allora di sottoporsi ad un esperimento consistente nel farsi impiantare nella mente delle false memorie di viaggi effettuati su Marte, affidandosi alla Rekall, una compagnia con una fama piuttosto oscura. Si decide quindi, di proiettarlo in una realtà virtuale in cui ricopre il ruolo di un agente segreto che scopre delle tecnologie aliene ma, poco dopo si sveglia allarmato e aggredisce gli scienziati sostenendo di essere stato scoperto dai nemici e dà la colpa di ciò a questi ultimi. Inoltre rinnega il fatto di essere l'operaio Quaid e gli scienziati scoprono, poi, che si era già sottoposto a questo tipo di trattamento, per cui gli cancellano dalla memoria l'incontro con la Rekall e lo rimandano a casa. Ma Doug scopre di avere dei poteri straordinari, tali da respingere l'attacco di più uomini intenti ad aggredirlo a causa dei suoi contatti con la compagnia. Rientrato in casa, la moglie lo aggredisce sostenendo che lui non è Quaid e non sta vivendo la sua vita reale ma un innesto, per cui le forze dell'ordine cercano di catturarlo. A questo punto le avventure del protagonista saranno mirate al fine di capire chi e che cosa gli ha causato quel complesso lavaggio cerebrale, lottando tra i dubbi di cosa sia reale e cosa sia invece frutto di una manipolazione.

