Aida Yespica tradita da Geppy Lama/ L’ex Uomini e Donne Veridiana De Moraes: ‘Ha fatto l’amore con me!’

Geppy Lama ha tradito Aida Yepica? Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Veridiana De Moraes ha confessato di avere fatto l'amore con l'imprenditore.

15 dicembre 2017 Valentina Gambino

Geppy ha tradito Aida?

Aida Yespica è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2 fidanzata con l'imprenditore campano Geppy Lama. Durante la sua permanenza nel gioco, la venezuelana pareva avere avuto uno 'scivolone' baciando Jeremias Rodriguez. Nel corso delle varie puntate quindi, il fidanzato di Aida aveva deciso di lasciarla in diretta con una breve missiva e dandole indietro il suo braccialetto. Successivamente, Geppy Lama ha fatto un passo indietro mandato un messaggio aereo per la Yespica, affermando di essere ancora innamorato di lei. La modella quindi, sembrava essersi rasserenata e, una volta uscita dalla residenza più spiata di cinecittà, nel corso della finalissima, i due si erano rincontrati mostrando ancora feeling. La stessa showgirl poi, ospite di Barbara d'Urso aveva affermando di stare ancora assieme a Lama, fino a quando non ha confessato di essersi lasciata con lui in maniera definitiva. Con un lungo sfogo tra le pagine di Chi, la donna ha rivelato che la loro relazione d'amore era definitivamente naufragata.

Geppy ha tradito Aida? Parla l’ex Uomini e Donne

“Ero partita con Geppy per andare a Bormio a trascorrere due giorni di relax – aveva confessato Aida Yespica tra le pagine di Chi - Sono bastate poche ore lontano dal caos, lontano dal mondo di selfie e applausi per capire che qualcosa dentro di me era esploso. Il mio cuore non batteva più come prima. Non ho sentito il trasporto. Non ho sentito lo stomaco e la testa uniti nel dire: ‘Ti amo’. Il grande entusiasmo iniziale si è trasformato in qualcos’altro. Certo, immagino già i commenti: ‘Aida la mangiauomini che ancora una volta fallisce’. Lo so, ho fallito. Ancora una volta ho fallito. O forse per la prima volta voglio pensare che mi sono salvata”. In queste ore però, una nuova notizia bomba sta facendo il giro della rete. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Veridiana De Moraes, ha confessato: “Prima ancora che lei baciasse Jeremias – ha raccontato a “Vero” - Geppy mi chiese di raggiungerlo, gli dissi di no e venne lui da me. Quella sera facemmo l'amore. A lei non l’ha detto. Quando Aida è uscita dalla Casa gli ha chiesto se aveva fatto il bravo e lui ha risposto di sì. Solo due sere prima, invece, Geppy e io siamo stati insieme a casa mia”. Successivamente, Veridiana ha affermato di aver parlato non certo per ricerca di pubblicità: “Tutta Napoli sa cosa c'è tra di noi. Tutti sanno quanto ci siamo amati. Ho decise di parlare perché mi sono sentita, presa in giro da un uomo che dorme con me e poi va in Tv da un'altra”.

