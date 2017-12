Ambra Angiolini/ Da attrice a giurata: l’amore per il teatro e per Massimiliano Allegri (Sarà Sanremo 2018)

Ambra Angiolini: l'attrice impegnata a teatro farà parte della giuria di Sarà Sanremo. Con Massimiliano Allegri un grande amore, tra viaggi romantici e presentazioni.

15 dicembre 2017 Emanuela Longo

Ambra Angiolini a Sarà Sanremo

Ambra Angiolini, questa sera metterà da parte i panni di attrice per indossare (nuovamente) quelli di giurata. Dopo l'esperienza nel talent Amici, l'ex ragazza di Non è la Rai la ritroveremo nella giuria di Sarà Sanremo. Nel passato weekend, la Angiolini era già approdata nella città ligure che ospiterà la nuova edizione del Festival di Sanremo ma lo aveva fatto in occasione della commedia teatrale "La guerra dei Roses", che la vede impegnata insieme a Matteo Cremon. Ad accogliere la pièce di Warren Adler per la regia di Filippo Dini era stato il Casinò di Sanremo. All'appuntamento, come riporta Sanremonews.it, non era mancato neppure Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus e compagno di Ambra, il quale dopo il pareggio alla Stadium contro l'Inter si era precipitato a Sanremo per assistere al divertente spettacolo dell'attrice. Quello per il teatro rappresenta per l'ex compagna di Francesco Renga un amore grande. Sebbene sia una delle protagoniste indiscusse del grande schermo italiano, la Angiolini sa districarsi alla perfezione anche sui principali palcoscenici italiani. "Il linguaggio è talmente diverso che non può essere che tutta un’altra storia", ha commentato in una recente intervista al Messaggero Veneto. A differenza del cinema che lavora sui primi piani e sui dettagli, ha commentato l'attrice, il teatro "è lì, è una scena, è un corpo che si muove sempre e c’è bisogno di un testo che possa supportare questa modalità". Oltre alla tournée che la vede impegnata ne La guerra dei Roses, Ambra quest'anno è stata anche protagonista di due pellicole per il cinema, Terapia di coppia per amanti e La verità, vi spiego, sull'amore.

AMBRA ANGIOLINI PROTAGONISTA DEL GOSSIP

Negli ultimi mesi Ambra Angiolini, la quale non ama particolarmente rilasciare volentieri dichiarazioni, è stata una delle protagoniste indiscusse del gossip nostrano. Il motivo è presto detto: la sua nuova relazione con Allegri, che nel corso dell'estate ha riempito pagine e pagine di cronaca rosa. Non una semplice avventura estiva, a quanto pare, in quanto la storia tra l'attrice e l'allenatore della Juventus sembra procedere a gonfie vele anche nei mesi più freddi, con scatti rubati che sembrano confermare come i sentimenti della coppia siano maturi al punto tale da dedicarsi, tra i vari impegni professionali, numerosi viaggi d'amore. L'ultimo è quello paparazzato lo scorso novembre dal settimanale Chi, che ha pubblicato in esclusiva le immagini di una appassionante "luna di miele" della coppia in una pausa del campionato per Allegri. Tappa principale a Venezia, Ambra e compagno avevano dato il via al loro viaggio romantico da Livorno, città natale di lui, per farle conoscere i luoghi dove è cresciuto e dove ancora risiedono i suoi affetti più cari in vista di quelli che, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, erano sembrate essere delle vere e proprie presentazioni ufficiali.

