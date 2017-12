Amici 17/ Anticipazioni 15 dicembre: giornata di sfide, chi sarà eliminato?

Amici 17 torna in onda oggi ad un passo dalla diretta di domani e le prime anticipazioni del 15 dicembre parlano di sfide ed eliminazioni, chi uscirà oggi pomeriggio?

15 dicembre 2017 Hedda Hopper

Amici 17

Giornata di sfide oggi su Real Time dove Amici 17 tornerà in onda con la registrazione andata in scena ieri pomeriggio. Come annunciato nella puntata del 14 dicembre, i ragazzi sono andati incontro ad un maxi provvedimento disciplinare per via della mancata educazione che hanno in hotel. La direzione si è lamentata per il loro comportamento ma, soprattutto, per via della sporcizia che ogni giorno gli inservienti trovano nelle loro stanze. Sporcizia e cose in disordine che non permettono nemmeno la normale pulizia giornaliera da parte dei dipendenti della struttura. La lettera è arrivata alla redazione ed è toccato a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano prendere la parola e mettere sotto esame i colpevoli. Alla fine dell'esame di canto e di ballo, solo Vittorio, Federico, Audjah e Mose sono finiti in sfida.

LA DISFATTA DI AUDJAH

Proprio oggi pomeriggio su Real Time assisteremo alle loro sfide e chi di loro perderà dovrà lasciare immediatamente la scuola. Secondo le prime anticipazioni sembra che toccherà proprio ad Audjah lasciare la scuola di Amici a favore di Emma Muscat, la cantante di Malta che chi ha seguito il programma ha già conosciuto durante i casting in onda il mese scorso. Toccherà proprio ad Emma prendere posto nella scuola e affrontare la diretta di domani pomeriggi su Canale 5. Cosa succederà a quel punto alle due nuove squadre? I risultati finalmente cambieranno o saranno sempre gli stessi a vincere?

© Riproduzione Riservata.