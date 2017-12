Anna Tedesco e Giorgio Manetti/ Uomini e donne, Gianni Sperti a caccia di indizi sul cellulare della dama

Ci sono ancora dubbi sulla presunta storia tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti e oggi se ne tornerà a parlare nella nuova puntata del trono over di Uomini e donne, cosa scopriremo?

15 dicembre 2017 Hedda Hopper

Anna Tedesco e Giorgio Manetti, Uomini e donne

Nuovo colpo di scena a Uomini e donne che oggi tornerà in tv con una puntata del trono over, l'ultima parte del maxi appuntamento iniziato ormai mercoledì scorso proprio sull'argomento Giorgio Manetti e Anna Tedesco. Il cavaliere che stava uscando con la dama di Gubbio ha riportato in studio l'argomento dicendosi certo che Anna ami alla follia Giorgio Manetti perché altrimenti non si spiegherebbero alcuni suoi atteggiamenti. La discussione è poi precipitata con l'intervento di Gemma Galgani, convinta che Angelo abbia ragione, e dello stesso Gianni Sperti che non capisce perché tutte le sue storie finiscano proprio per lo stesso motivo: la sua particolare amicizia con il gabbiano toscano. La dama ha cercato di difendersi ma niente fa cambiare idea all'ex ballerino che oggi arriverà a chiederle il telefono per capire se dice il vero oppure no.

IL CELLULARE DI ANNA NELLE MANI DI GIANNI SPERTI

A peggiorare le cose ci ha pensato il silenzio di Giorgio Manetti che, interrogato sulla questione, ha lasciato intendere che, forse, non è del tutto indifferente alla dama. Anna Tedesco si difende dicendo che una donna innamorata avrebbe preso al balzo ogni occasione per raggiungere il suo amato ma tante volte il toscano l'ha invitata ad un evento o simili e lei ha detto di no. Questo prova davvero qualcosa? Secondo i presenti lei non si sbilancia perché sa già la risposta di lui e oggi si tornerà sull'argomento tanto che Anna finirà per mostrare il suo cellulare a Gianni Sperti per vedere se tra le chiamate intercorse tra loro e i messaggi che si sono scambiati c'è davvero qualcosa di importante oppure no. Cosa scopriremo?

