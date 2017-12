BEAUTIFUL / Anticipazioni americane: il bacio tra Brooke e il nuovo Thorne! Oggi la soap non va in onda

Anticipazioni Beautiful e news: oggi 15 dicembre non va in onda, sostituita ancora dalla fiction Sacrificio d'amore. Tornerà regolarmente sabato alle ore 13:40.

15 dicembre 2017

Beautiful

È stata una settimana particolarmente difficile per i fan di Beautiful che, di punto in bianco, hanno visto la soap americana cancellata dopo anni di programmazione quotidiana. Il Biscione ha tentato così di promuovere Sacrificio d'amore, la fiction che ha esordito lo scorso venerdì sera senza buoni risultati dal punto di vista dell'Auditel. Salvo clamorose sorprese dell'ultimo momento tale variazione avverrà anche oggi 15 dicembre, con certe e inevitabili critiche da parte dei fan dell'amatissima soap americana. A questo punto è impossibile, infatti, fare a meno di chiedersi quando le vicende dei Forrester e degli Spencer torneranno in televisione e, soprattutto, quale programmazione ci sarà la prossima settimana. Secondo quanto riporta la Guida Tv di Canale 5, tutto dovrebbe tornare alla normalità già domani 16 dicembre ripartendo dunque dal pericolo corso da Sally Spectra, ancora davanti ad un giudice in attesa di conoscere il suo destino. E per quanto riguarda la programmazione della prossima settimana, Beautiful non dovrebbe essere soggetta a nuove cancellazioni.

Beautiful: anticipazioni americane

Mentre le puntate italiane di Beautiful proseguono la loro pausa indesiderata, negli Stati Uniti si procede speditamente con un colpo di scena dopo l'altro. L'ultimo di essi riguarda il sorprendente ritorno di Thorne Forrester da Parigi, città nella quale è rimasto per diversi anni vivendo una storia d'amore con Taylor. Il rampollo Forrester ha un volto nuovo, ovvero quello dell'attore Ingo Rademacher, scelta necessaria per dargli una nuova personalità. Se in passato il fratello minore di Ridge era sempre stato messo in secondo piano sia in famiglia che all'interno della Forrester Creations, ora è pronto a riprendersi ciò che gli spetta di diritto (anche perché, come da lui stesso sottolineato, Ridge è un Marone!). Per questo, durante il suo soggiorno nella capitale francese ha preso lezioni di design e ha scoperto di essere un un abile stilista, proprio come il padre. Ma i colpi di scena non finiscono qui: Thorne vuole anche prendersi Brooke, la donna che in passato lo ha sempre sottovaluto. Per questo motivo scambia con lei un bacio appassionato, osservato con grande sorpresa da Nicole...

