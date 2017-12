BELEN RODRIGUEZ / C'è lei dietro l'assenza di Giulia De Lellis da Barbara d'Urso? I dubbi

15 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Non c'è giorno in cui Belen Rodriguez non finisca all'interno di qualche discussione nei programmi televisivi, nelle riviste o nelle semplici discussioni tra lovers o haters nei social network. La showgirl argentina, che da pochi giorni ha concluso la sua avventura a Tu sì que vales, si è infatti ritrovata coinvolta in un'altra querelle che potrebbe portarla allo scontro con Barbara d'Urso. Che il rapporto tra ques'ultima e la modella argentina non sia buono, è fatto noto da tempo ovvero da quando la Carmelita nazionale è stata accusata di non avere trattato con la giusta visibilità le nozze di Belen e Stefano De Martino. Gli strascichi di questa vicenda si sono fatti sentire anche nelle ultime settimane, con l'assenza sia di Jeremias che di Cecilia dai salotti di Domenica Live e Pomeriggio Cinque, con tanto di botta e risposta tra la conduttrice e il clan Rodriguez.

Belen Rodriguez è la causa dell'assenza di Giulia De Lellis a Pomeriggio Cinque?

Lo scontro tra Barbara d'Urso e Belen Rodriguez si era arricchito qualche giorno fa nel corso dell'intervista ad Aida Yespica: quando la modella venezuelana aveva parlato di Jeremias, infatti, la conduttrice aveva voluto mettere le mano avanti, facendo notare come non fosse stata lei a chiamare in causa la questione. E se ancora gli appassionati di gossip non fossero soddisfatti delle frecciatine reciproche, è arrivata un'assenza illustre che certo non è passata inosservata. Giulia De Lellis, almeno fino ad oggi, non si è presentata nei salotti di Barbarella alimentando il sospetto che sotto sotto ci sia proprio lo zampino di Belen. Sebbene il rapporto tra la fidanzata di Andrea Damante e la showgirl argentina in passato non fosse stato ottimo, una recente dichiarazione della Rodriguez ha posto fine a qualsiasi chiacchiera: per merito di Cecilia, amica della De Lellis, Belen ha cambiato opinione sull'ex corteggiatrice. E proprio lei potrebbe avere consigliato a Giulia di evitare la d'Urso...

