BENVENUTO PRESIDENTE!/ Su Rai 3 il film con Claudio Bisio (oggi, 15 dicembre 2017)

Benvenuto Presidente!, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 15 dicembre 2017. Nel cast: Claudio Bisio, Remo Girone e Kasia Smutniak, alla regia Riccardo Milani. Il dettaglio.

15 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST CLAUDIO BISIO

Il film Benvenuto Presidente! va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 15 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una commedia ben diretta dal regista Riccardo Milani, cresciuto come aiuto alle spalle di direttori alle cineprese del calibro di Nanni Moretti, Monicelli e Lucchetti. Nel suo palmares di regista 'La Guerra Degli Antò' e per stare nell'attualità il film di costume, ironico e divertente, eppure in grado di porre lo telespettatore in condizioni di riflettere, 'Mamma o Papà', protagonista la coppia Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Nel cast di 'Benvenuto Presidente!' Claudio Bisio è il vero mattatore del film, il suo personaggio irreale è tipicamente in sintonia con il comico e presentatore. Assieme a lui il 'mostro sacro' del cinema italiano contemporaneo Remo Girone, la bella Kasia Smutniak, oggi impegnata nelle riprese del film diretto da Luciano Ligabue 'Made in Italy', Giuseppe Fiorello in un inusuale parte brillante, a tratti comica, l'attore comico Massimo Popolizio, nel cast di molti film del panorama italiano contemporaneo, film diretti da registi di nome come Carlo Verdone, Roberta Torre, Daniele Lucchetti, Daniele Costantini e tanti altri. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

BENVENUTO PRESIDENTE!, LA TRAMA DEL FILM

Claudio Bisio interpreta il ruolo di Peppino, all'anagrafe Giuseppe Garibaldi, uomo tranquillo che vive in un paesello del Piemonte. La sua vita viene turbata da una strana coincidenza di avvenimenti, in Parlamento le tre fazioni maggiori, Sinistra, Destra e Centro, non si accordano sull'elezione del Presidente della repubblica Italiana. Nessun candidato ed una strana congettura, alle urne molti italiani, un pò per scherno, scrivono sulla scheda elettorale il nome di Giuseppe Garibaldi, ricordando l'eroe risorgimentale, Eroe dei Due Mondi, il povero Peppino è l'unico italiano ad avere questo nome all'anagrafe. Ne consegue che dovrà quindi recarsi a Roma, ricevere l'investitura di Presidente, porsi a capo dello Stato con tutte le sue nefandezze, litigi tra gli schieramenti e giochi di Palazzo. Il povero Peppino si trova catapultato in questa realtà più assurda della sua elezione ma non molla e inizia a governare con onestà e dedizione, il cuore dell'Italia per bene che al potere diviene pragmaticità e dedizione al Paese. Nonostante Fausto (il grande Gianni Cavina), un ricattatore senza scrupoli che tenta a gettare fango sulla figura del presidente, Peppino, giorno dopo giorno accresce la sua popolarità in barba ai tre leader (Fiorello nel Centro-destra, Popolizio per la Sinistra, Cesare Bocci per la Lega) e diviene amatissimo da tutti gli italiani che in lui credono come figura davvero rappresentativa.

