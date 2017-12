Bake Off Italia Celebrity Edition 2017/ Anticipazioni seconda puntata: chi saranno i vincitori? (15 dicembre)

Bake Off Italia Celebrity Edition 2017, anticipazioni e cast seconda e ultima puntata di oggi, venerdì 15 dicembre, chi saranno i vincitori tra gli ambiziosi concorrenti famosi?

15 dicembre 2017 Valentina Gambino

Bake Off Italia Celebrity Edition 2

Bake Off Italia in vista del Natale, ha raddoppiato con due appuntamenti speciali con la partecipazione di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Ecco perché, lo scorso venerdì sera si è aperta la sua versione dedicata alla Celebrità che si concluderà con l'appuntamento di questa sera, venerdì 15 dicembre. Le protagoniste indiscusse della prima puntata, sono state l'attrice Tosca D'Aquino e la sua amica Francesca. Con tanta bravura ed un pizzico di sana competizione, la coppia è riuscita a trionfare scippando la vittoria a Roberta Lanfranchi e l'amica Georgia Luzi. Simpaticissima invece, la coppia formata da Fiordaliso e la sua mamma fortemente sprint. Carichi e uniti come sempre, anche Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Lei, dopo la breve parentesi con il Grande Fratello Vip, è tornata al fianco del marito più in forma che mai, pronta a stupire i suoi numerosi estimatori. Cosa accadrà durante la seconda puntata di Bake Off Italia – Celebrity Edition 2? Eccovi di seguito, tutte le informazioni utili per seguire il programma al meglio.

Chi saranno i vincitori questa stasera?

Come sempre, anche stasera, venerdì 15 dicembre 2017, ritroveremo Benedetta Parodi padrona di Casa della seconda e ultima puntata dedicata alla pasticceria amatoriale in chiave vip. A giudicare i concorrenti in gara, ritroveremo la simpatica giuria formata da Ernst Knam, Cleria d’Onofrio e Damiano Carrara, pronti a non fare alcuno sconto. Lo Skill Test della scorsa settimana, ha visto i concorrenti alle prese con il riempimento di alcuni bignè, con della crema pasticcera. In tre minuti, i concorrenti dovevano riempirne quanti più potevano per riuscire a guadagnarsi un vantaggio nella prova successiva. Ovviamente, nemmeno a dirlo, Tosca ha conquistato il primo posto con ben 43 bignè riempiti alla perfezione. Fiordaliso e la mamma, sono invece arrivate ultime e per questo, non hanno preso parte alla prova creativa. La tensione, si è fatta sentire anche tra i banconi vip e, nonostante lo spirito sia stato differente, si respirava anche una velata, quanto sana competizione. Quali altri volti noti s’intratterranno questa sera su Real Time?

Bake Off Italia Celebrity Edition 2017: il cast della seconda puntata

Dopo la prima puntata che ha visto protagonisti: Tosca D’Aquino con l’amica Francesca Piccolo; Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi; Roberta Lanfranchi e Georgia Luzi; la Pozzoli’s Family, formata da Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione; gli sportivi Karen Putzer e Luigi Mastrangelo; il protagonista della serie “Alex&Co” Leonardo Cecchi con il fratello Alessandro; le sorelle Carrisi, Cristel e Romina; Fiordaliso con la mamma Carla, si passa alla seconda di questa sera. Sotto il mitico tendone, troveremo: gli attori Euridice Axen e Raul Garcia Pena; Maria Pia Timo e Laura Freddi; Fabio Troiano con l’amica Isabella; la moglie del difensore del Sassuolo Federico Peluso, Sara Piccinini, insieme alla moglie del portiere della Lazio, Rachele Mura; la mamma di Chiara Ferragni Marina Di Guardo con il compagno Antonio; Jake La Furia con l’amica Laura; la schermitrice Elisa Di Francisca e la sorella Martina; le web star di Casa Surace, Ricky e Pasqui. La gara sarà come sempre in favore della solidarietà con all’asta i grembiuli autografati dei vip, il cui ricavato verrà devoluto a favore di due importanti progetti targati UNICEF.

