Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser/ Natale in famiglia e Capodanno romantico? (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, come trascorrerà la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 2 le vacanze di Natale? Si avvicina un Capodanno romantico...

15 dicembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e, in un periodo così bello come quello natalizio, la coppia inizia a fare progetti importanti per il futuro. Abbandonata la Casa del Grande Fratello Vip, Cecilia e Ignazio hanno cancellato anche quei dubbi su come potesse essere la loro storia una volta fuori da quel contesto così speciale, scoprendo che tutto ora è ancora più bello. Ignazio e Cecilia si stanno vivendo e, ai microfoni di 361 magazine, hanno svelato che il progetto "convivenza" è in definizione. Nonostante inizialmente i due sembravano non essere ancora predisposti per questo passo, ora la coppia sembra invece in procinto di compierlo e confessa che questa potrebbe vedere i due convivere a Milano per tornare a Trento, città natale dell'ex ciclista, solo per i weekend.

CECILIA E IGNAZIO CHE PROGRAMMI HANNO PER CAPODANNO?

Come la prenderà Francesco Moser, padre di Ignazio, che ha sempre dichiarato di voler il figlio concentrato nella gestione dell'azienda di famiglia? Cecilia e Ignazio fanno sul serio e quello che in molti credevano essere un flirt passeggero mostra di essere invece un grande amore. Le presentazioni in famiglia sono avvenute ed entrambe sembrano essere entusiaste di questo amore, ancora agli inizi. Rimane da definire ora come Ignazio e Cecilia trascorreranno le vacanze natalizie: saranno a Milano dai Rodriguez, a Trento dai Moser o è previsto per i due un viaggio romantico? Probabilmente ci sarà spazio sia pre stare con entrambe le famiglie sia per un piccolo viaggio romantico, il primo per la neo coppia!

