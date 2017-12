Claudia Gerini/ Video, dopo Ammore e Malavita altri due impegni cinematografici (Sarà Sanremo 2018)

Claudia Gerini condurrà, insieme a Federico Russo, lo speciale Sarà Sanremo, in onda il 15 dicembre 2017: avventura televisiva per la nota attrice, in sala con Ammore e Malavita

Claudia Gerini a Sarà Sanremo

Sarà Claudia Gerini, coadiuvata da Federico Rossi, a condurre Sarà Sanremo, in onda venerdì 15 dicembre 2017 su Rai Uno a partire dalle ore 21.25. Una nuova avventura televisiva per la nota attrice, recentemente protagonista al cinema e alla 74. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia con Ammore e Malavita, lungometraggio diretto dai Manetti Bros. Ma non solo: l’artista di Roma è in sala con Nove lune e mezza, regia di Michela Andreozzi, e sarà tra i volti principali di A casa tutti bene, l’ultimo lavoro del celebre regista Gabriele Muccino, che uscirà al cinema nel 2018. Un periodo ricco di impegni per Claudia Gerini, al cinema ma non solo: è infatti tra i protagonisti della fortunata serie tv Suburra, anch’essa presentata al Festival di Venezia 2017 e prodotta da Netflix. Ora la nuova avventura, questa volta in veste di conduttrice: sarà lei la padrona di casa nell’attesissimo appuntamento di Villa Ormond.

CLAUDIA GERINI A SARA’ SANREMO

Venerdì 15 dicembre 2017 in onda su Rai Uno l’appuntamento speciale Sarà Sanremo, che vedrà proprio Claudia Gerini alla conduzione insieme al presentatore Federico Russo. Nel corso della serata verranno scelti sei degli otto partecipanti della categoria Nuove Proposte della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo. Sono sedici, in totale, gli artisti finalisti che si contenderanno i posti: Antonia Laganà, Aprile % Mangiarancina, Carol Beria, Dave Monaco, Davide Petrella, Eva, Giulia Casieri, Iosonoaria, Jose Nunes, Lorenzo Baglioni, Luchi, Mirkoeilcane,Mudimbi, Nyvinne, Santiago e Ultimo. Loro si giocheranno sei degli otto posti disponibili: le ultime due caselle verranno completate da due artisti provenienti da Area Sanremo.

Claudia Gerini e Federico Russo presenteranno lo show, mentre i sedici cantanti finalisti verranno giudicati dalla Giuria televisiva formata da Ambra Angiolini, Gabriele Salvatores, Piero Pelù, Irene Grandi e Francesco Facchinetti, dalla Commissione musicale composta dal “capitano” Claudio Baglioni e da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley e dal televoto riservato al pubblico a casa.

