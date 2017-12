DANIELE BOSSARI / Video, le dichiarazioni al Maurizio Costanzo Show: "Ho colto l'occasione"

Daniele Bossari ha chiarito al Maurizio Costanzo Show i motivi per i quali ha accettato di la proposta degli autori riguardo le dichiarazioni in diretta a Filippa Lagerback.

15 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

Daniele Bossari è stato ospite dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show insieme ad altri ex colleghi del Grande Fratello Vip 2 tra cui Giulia De Lellis. L'occasione è stata perfetta per ripercorrere l'avventura del vincitore del reality show, acclamato a furor di popolo e dato tra i favoriti alla vigilia della finalissima. Non sono però mancate le polemiche e le ombre nei confronti degli autori del programma colpevoli, a detta di molti telespettatori, di avere favorito l'ex conduttore di Mistero a discapito di altri gieffini tra i quali Giulia De Lellis. Sulla questione è tornato ieri sera proprio Maurizio Costanzo che ha riportato alcune delle voci diffuse dopo che le luci sul reality show si sono spente. Il marito di Queen Mary ha infatti chiesto: "Penso che gli autori del Grande Fratello Vip ti abbiano servito sul piatto d’argento la vittoria", riferendosi al consiglio della proposta di matrimonio a Filippa Lagerback fatta in diretta televisiva, con tanto di anello comprato dalla stessa redazione del Grande Fratello Vip 2 (clicca qui per vedere il video dell'intervista)

Daniele Bossari: le dichiarazioni al Maurizio Costanzo Show

Interrogato al Maurizio Costanzo Show, Daniele Bossari ha chiarito di avere approfittato dell'idea degli autori per portare a termine la proposta a Filippa Lagerback che aveva già in mente: "Non pensavo che gli autori mi giocassero questo tranello, ma poi ho colto l’occasione". Parole che confermano la sorpresa dello stesso vincitore, che aveva deciso di cogliere al balzo la possibilità di dichiararsi alla donna che nel bene e nel male gli era stata vicina, anche nei periodi più difficili della sua depressione. Anche Giulia De Lellis è stata chiamata in causa da Costanzo, in merito a quella che sembrava una vittoria annunciata: fino a poche settimane prima, la fidanzata di Andrea Damante era infatti data come favoritissima sia dal pubblico che dai bookmakers. Ma l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha evitato il discorso, evitando di peggiorare le polemiche sorte qualche giorno prima in occasione di una sua intervista al sito Fanpage.it. In essa la De Lellis aveva confessato che alle sue 'bimbe' non era stata data la possibilità di esprimersi: "Non è chiaro nemmeno a me, ma penso non dipenda dal fatto che le bimbe non siano state potenti, anche perché quella sera tutte le mie fanpage furono chiuse, compresa quella delle bambine".

© Riproduzione Riservata.