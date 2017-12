DAVIDE PETRELLA/ Video,'Non può fare male" è il brano in concorso (Sarà Sanremo 2018)

Video, Davide Petrella porterà in concorso il brano 'Non può fare male' con cui spera di passare la preselezione ed entrare di diritto al Festival di Sanremo.

15 dicembre 2017 Francesco Agostini

Davide Petrella (web) a sarà Sanremo 2018

Davide Petrella è uno dei concorrenti che si presenteranno al programma televisivo 'Sarà Sanremo', condotto per l'occasione da Ambra Angiolini. In questo contesto 18 cantanti presenteranno le proprie canzoni per cercare di arrivare a febbraio al Festival di Sanremo vero e proprio, nella sezione delle Nuove proposte. Su 18 partecipanti, però, solo in 6 troveranno un posto ad aspettarli per le fasi finali e dunque è lecito pensare che la selezione messa in atto da mamma Rai sarà a dir poco serratissima. Davide Petrella è certamente uno dei cantanti più in vista di questa competizione visto che è uno dei pochi ad avere grande esperienza nel campo, date le grandi collaborazioni e un passato recente come autore musicale per artisti affermati. Su tutti Cesare Cremonini, con cui ha collaborato in qualità di scrittore e per cui ha firmato diversi brani. Proprio con Cremonini ha collaborato assieme nel progetto 'Logico', un pezzo importantissimo della carriera del bolognese. Il brano che proporrà a 'Sarà Sanremo' è 'Non può far male', una canzone carica di energia e di un certo dinamismo.

IL BRANO DI DAVIDE PETRELLA

Non può fare male è un pezzo che fin dal primo ascolto colpisce per la sua grande velocità. Le parole di Davide Petrella sono sparate a mille in una canzone che va a cento all'ora e che presenta un andamento a vortice, sorretto da un ottimo arrangiamento di base. La cura per i dettagli sonori insiti nel brano è evidente e mira proprio a rendere in musica quello che è il testo di questa cannzone. Il look alla Bono Vox di qualche tempo fa strania un po' con il presente ma, in fondo, poco importa per quella che deve essere soltanto una gara canora e che quindi esula totalmente da quelle che sono le normali apparenze. Il brano di Petrella necesita sicuramente di più ascolti per poter comprenderne al meglio il significato visto che, come dicevamo in precedenza, le parole scorrono via velocissime e a volte si fa un po' fatica ad afferrarle. Il testo comunque è buono e si allinea in definitiva con l'aria sanremese, senza discostarsene troppo e ricalcandone i modelli fondamentali. Se desiderate vedere un'anticipazione della performance, potete osservare il video di 'Non può fare male' qui.

