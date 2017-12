Damiano Carrara/ In America ha portato la sua Italia! (Bake Off Italia Celebrity)

Damiano Carrara, ancora giudice: l'affascinante re della pasticceria italiana in America, torna anche durante il nuovo appuntamento con Bake Off Italia - Celebrity edition.

15 dicembre 2017 Valentina Gambino

Damiano Carrara giudice di Bake Off Italia Celebrity

Damiano Carrara è il bello della pasticceria italiana (anche se lui lavora prevalentemente negli States). Arruolato nella bella famiglia di Bake Off Italia, il ragazzo ha fatto il salto di qualità affiancando gli evergreen Ernst Knam e Cleria d'Onofrio, anche per l'edizione Vip del programma dedicato alla pasticceria amatoriale. Intervistato per Dailynews24, Carrara si è raccontato a tutto tondo, svelando di essere nato a Lucca nel 1985. Papà muratore, mamma impiegata alle Poste, fin da piccolissimo ha avuto la passione per la cucina. Da giovane ha iniziato a lavorare come metalmeccanico e di seguito, un paio d'anni dopo la maggiore età, ha deciso di lasciare l'Italia per andare a vivere prima in Irlanda e poi in America, più precisamente in California. Negli Stati Uniti si sono spalancate per lui le porte del successo, fino a diventare una vera star di molti programmi culinari. Damiano nel frattempo, ha realizzato con il fratello Massimiliano, il sogno di aprire una pasticceria a Moorpark, California: la Carrara Pastries. A pochi mesi di distanza ne ha poi aperta un'altra ed è in attesa di vedere nascere la terza direttamente nella sua amata Italia.

Damiano Carrara “conquista” la sua Italia

Damiano Carrara, racconta al portale che, a parte qualche piccola parentesi, ha sempre lavorato nel mondo della pasticceria e della ristorazione. Successivamente, ha raccontato così gli ha regalato l'America piuttosto che l'Italia: "l’Italia è un paese più limitato sotto certi aspetti, soprattutto imprenditoriali. L’America è un paese che se lavori duro e metti tutto te stesso in un progetto, come abbiamo fatto io e mio fratello, alla fine vieni premiato. Ci sono anche molte opportunità". Poi ha rivelato di avere scelto Bake Off Italia perché aveva voglia di tornare nel suo Paese di nascita e capitalizzare il successo che Carrara Pastries ha avuto e veicolare il suo marchio. Di seguito ha voluto svelare il suo rapporto d’amicizia con gli altri giudici del programma: “Il rapporto con gli altri giudici è davvero speciale, mi sono sentito subito in famiglia. Li considero amici, più che colleghi. Andiamo molto d’accordo, con Ernst in particolare, è una persona molto divertente". L’appuntamento – anche con Damiano – è rinnovato per questa sera su Real Time con la seconda puntata di Bake Off Italia – Celebrity Edition.

