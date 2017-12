Daniele Bossari, Stella e Filippa Lagerback/ La d’Urso-intervista: nuovi dettagli sulle nozze? (Pomeriggio 5)

Daniele Bossari ospite dell'ultima puntata del 2017 di Pomeriggio 5, in diretta con Barbara d'Urso per una intima intervista, sorprese e commoventi filmati in onda.

15 dicembre 2017 Valentina Gambino

Daniele Bossari da Barbara d'Urso

Daniele Bossari è stato il trionfatore assoluto della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Il celebre conduttore, in più di una occasione, sia dentro che fuori la residenza più spiata di Cinecittà, ha raccontato il suo passato, fatto di depressione e alcolismo. Ad aiutarlo però, ci sono state al suo fianco le due donne della sua vita: Stella e Filippa Lagerback. La compagna infatti, ha ricevuto una commovente proposta di matrimonio proprio durante la semifinale del programma di Canale 5. Dopo avere accettato di diventare sua moglie, l’ex veejay ha raccontato quanto pensa di poter mettere in piedi il suo matrimonio con la bellissima ex modella. "Gliel'ho promesso e lo faccio, perché è una cosa che sento veramente", ha confessato Bossari in diretta a Mattino Cinque con Federica Panicucci. Il 'si' dovrebbe arrivare la prossima primavera, dopo 17 anni di unione e 14 dalla nascita di Stella che nel frattempo, ha iniziato la prima liceo e prosegue a gonfie vele così come ha raccontato al padre durante una sorpresa nella Casa.

Daniele Bossari ospite di Barbara d’Urso

La proposta di matrimonio di Daniele Bossari a Filippa Lagerback, rimarrà senza ombra di dubbio nella storia. Dentro la Casa del Grande Fratello Vip, il conduttore si è inginocchiato davanti alla sua compagna e commosso come non mai ha affermato: "Qui dentro penso di essere diventato un uomo. Ho attraversato tempeste nella mia mente e combattuto debolezze per cercare di essere migliore. Ho pensato a te e a Stella in ogni istante. E la prima cosa che ho pensato è che voglio dare un fratellino a Stella, la seconda invece è questa". Naturalmente Filippa ha risposto di “sì”, emozionata e piena di aspettative che sicuramente non saranno disilluse. A breve, il dolcissimo conduttore, dopo avere ritrovato la sua perfetta armonia, sarà anche ospite di Barbara d’Urso, per l’ultima puntata del 2017 con Pomeriggio 5. La conduttrice napoletana, durante il promo ha spiegato che Bossari sarà il protagonista assoluto di una d’Urso-intervista piena di sorprese, filmati ed emozioni. Sappiamo bene che Lady Cologno è la numero uno in queste cose e quindi, fazzoletti a portata di mano… ci sarà da commuoversi! Bossari nell’attesa ha intrattenuto i fan con una diretta Instagram dietro le quinte del programma augurando Buon Natale agli addetti ai lavori facendo il tour nel backstage.

