ELISA DI FRANCISCA E MARTINA/ “Se rinascessi giocherei a golf” (Bake Off Italia Celebrity)

La campionessa italiana di scherma Elisa Di Francisca e la sorella Martina protagonista della 2^ puntata del talent Bake Off Italia Celebrity condotto da Benedetta Parodi su Real Time.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Elisa Di Francisca a Bake Off Italia Celebrity

LA SUA NUOVA VITA DA MAMMA

Ultimo appuntamento su Real Time per la trasmissione Bake Off Italia Celebrity. Un format condotto da Benedetta Parodi che vede la partecipazione di tanti volti noti. Tra i concorrenti in gara figura anche la campionessa di scherma Elisa Di Francisca che sarà affiancata in questa avventura ai fornelli dalla sorella Martina. Per la Di Francisca, tra l’altro questo è un periodo particolarmente felice grazie alla nascita del figlio Ettore. Un nome che lei aveva scelto da tempo di comune accordo con il marito per ragioni ben precise: “Si chiamerà Ettore perché piace ad entrambi e perché mi piace che abbia il nome di un grande uomo. Adoro gli eroi, non solo quelli della mitologia greca. Voglio che mio figlio cresca con grandi valori. Gli insegnerò ad essere elegante, a spiegarsi senza ricorrere mai ai toni grezzi”.

ELISA DI FRANCISCA E LA PASSIONE PER IL GOLF

In una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Elisa Di Francisca ha parlato dei cambiamenti della propria vita da quando è nato il piccolo Ettore. La campionessa non ha nascosto di sentire la mancanza della pedana anche se non ha dubbi che suo figlio sia al primo posto per lei: “La mia vita è cambiata tantissimo, Ettore ti stravolge: prima c’è lui e poi il resto. Io però ho sempre desiderato diventare mamma, nasco mamma prima che Campionessa. La pedana a volte mi manca ma a casa ho messo una pedana, faccio passi avanti e passi indietro con la carrozzina per far addormentare Ettore così unisco le due cose. L’Italia della scherma può andare lontano, l’Italia c’è, c’è ricambio e a me questa cosa mi fa piacere.. Il golf? Il golf mi affascina tantissimo, è uno sport mentale, i meccanismi del cervello non sono spiegabili. Vorrei provare a praticarlo, se rinascessi lo farei. Ho anche una grande passione per le macchine, mi piace l’adrenalina ma ora che sono diventata mamma ci vado un po’ più piano”.

