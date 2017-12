ENRICO NIGIOTTI/ Contro James Arthur: il “vaffa” in diretta a X Factor 11

Fuori programma durante la finale di X Factor 11. Enrico Nigiotti festeggia il passaggio del turno due manda a quel paese il cantante James Arthur e gli inglesi.

15 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Enrico Nigiotti a X Factor 11

Enrico Nigiotti, tra i favoriti per la vittoria, alla fine si è classificato al terzo posto di X Factor 11. Durante la diretta della finale, ol cantante toscano è stato protagonista di un fuori programma poco piacevole. Dopo la prima manche, dove i 4 finalisti hanno duettato con l'ex vincitore di X Factor UK James Arthur, Enrico è stato il primo a salvarsi. Ma mentre Cattelan, sul palco, stava leggendo ancora gli esiti del televoto, nel dietro le quinte Nigiotti forse per sfogare la tensione si è lasciato andare ad una frase infelice: “Vaffanc***lo a James Arthur e agli Inglesi pezzi di m***a”. Purtroppo il cantautore toscano non si è accorto che c'era ancora l'audio accesso e così le sue parole non sono passate inascoltate. “Qualcuno ha sentito Nigiotti da dietro le quinte che dice "Vaffanc**o a James Arthur, inglesi pezzi di m**da!"? È successo subito dopo che è stato salvato!” e “Solo io mi sono accorta del fuori onda di Nigiotti che ha mandato a fanc**o James Arthur?”, si sono chiesti due utenti su Twitter subito dopo lo spiacevole episodio.

I COMMENTI SU TWITTER

Alcuni telespettatori hanno, giustamente, criticato l’esternazione del cantante: “E per finire Nigiotti tu non gli leghi neanche le stringhe delle scarpe a James Arthur”, sono le parole di un utente. Ovviamente non sono mancati commenti ironici: “Ciao Nigiotti, insegna agli angeli a mandare a fanc**o James Arthur” e “Ok, pare proprio che "Vaffan**o a James Arthur e a sti inglesi pezzi di me**a” l’abbia detto Nigiotti appena ha superato il televoto. Quindi Enrichetto si candida ufficialmente come il nuovo Gianluca Grignani di cui avevamo bisogno”. Qualcuno ha definito il fuori onda un “momento stupendo” o comunque una dei momenti più indimenticabili della storia di X Factor: “Di questa finale mi ricorderò con gioia il momento in cui Enrico Nigiotti, inconsapevole di avere ancora il microfono acceso, ha mandato a fan*ulo James Arthur”.













