EURIDICE AXEN E RAUL GARCIA PENA/ Coppia in amore e ai fornelli (Bake Off Italia Celebrity)

Gli attori Euridice Axen e Raul Garcia Pena sono protagonisti della seconda puntata del talent culinario Bake Off Celebrity condotto da Benedetta Parodi su Real Time.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Benedetta Parodi conduce Bake Off Celebrity

SUL SET DE “IL SEGRETO”, LA FOTO

Nella prima serata di Real Time la seconda ed ultima puntata del talent dedicato al mondo della pasticceria Bake Off Celebrity. Tra i concorrenti vip ci sono anche l’attrice italiana Euridice Axen e l’attore spagnolo Raul Garcia Pena. Una coppia anche nella vita che proverà ad avere la meglio in una gara che si preannuncia molto interessante. Euridice e Raul sono sempre più innamorati come del resto dimostra la foto pubblicato sul profilo Instagram di lei con la quale è stata certificata una piccola sorpresa fatta al proprio amato sul set della soap Il segreto di cui Raul è protagonista nelle vesti di Carmelo. La Axen è immortalata oltre che assieme al proprio fidanzato anche con la mitica Donna Francisca ed il fido Maurizio. Clicca qui per vedere la foto.

EURIDICE AXEN E RAUL GARCIA PENA, UN COLPO DI FULMINE

Euridice Axen e Raul Garcia Pena portano avanti un solido rapporto d’amore da un bel po’ di tempo. Di questa bellissima favola l’attrice di origini svedesi ne ha parlato in una intervista rilasciata a Vanity Fair raccontando: “Ci siamo conosciuti a Roma, io in quel periodo ero a teatro con il Bagno, del regista spagnolo Gabriel Olivares. E una sera è venuto a trovarlo un suo amico, e me l’ha presentato. È stato colpo di fulmine. Con Raul ci siamo piaciuti al primo sguardo.. Gli opposti si attraggono? È verissimo, e penso che anche questo sia il nostro bello. Lui è aperto ed espansivo, io misteriosa e un po’ impenetrabile. Lui andrebbe a seimila, partirebbe sempre per un nuovo viaggio, una nuova avventura. Io magari sono la parte più razionale. Ma non nascondo che stare con una persona così è molto motivante. Tra di noi parliamo in inglese. Ma se c’è da litigare io tiro fuori l’italiano, lui lo spagnolo. E poi io ho un asso nella manica: se sono al telefono con un’amica e magari non voglio farmi capire, parlo in svedese”.

© Riproduzione Riservata.