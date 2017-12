EVA/ La vicentina ed ex X-Factor ad un passo dall’Ariston (Sarà Sanremo 2018)

Eva Pevarello in arte Eva stasera su Rai 1 prende parte a Sarà Sanremo con il brano Cosa ti salverà. L’ex concorrente di X Factor 10 a caccia di un posto sul palco dell’Ariston.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Sarà Sanremo 2018 in onda su Rai 1

ULTIMO STEP PRIMA DELL’ARISTON

Nella prima serata di Rai 1 va in onda Sarà Sanremo 2018, la gara canora che andrà a selezionare sei cantanti tra i 16 in gara, che andranno ad esibirsi sul palco dell’Ariston nel corso del Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove Proposte. Tra i 16 c’è anche la bravissima Eva Pevarello in arte Eva. Un personaggio già noto agli appassionati dei talent visto che nel 2016 ha preso parte all’edizione numero 10 di X Factor superando la fase di casting ed entrando nella squadra capitanata da Manuel Agnelli. Grande appassionata di musica e di tatuaggi (ne ha oltre trenta disseminati per tutto il corpo) Eva prova a realizzare il sogno di partecipare a Sanremo con il brano Cosa ti salverà. Un brano che le ha permesso di superare una prima scrematura che nelle scorse settimane ha ridotto il numero di papabili dagli iniziali 69 agli attuali 16.

EVA PEVARELLO, FIGLIA D’ARTE

Eva Pevarello è in gara con il brano Cosa ti salverà che ha superato le selezioni per una enorme soddisfazione manifestata anche sui social con un post nel quale ha sottolineato: “Da 69 a 16!! Un grido di felicità: “COSA TI SALVERÀ” ha superato le selezioni e tra poco più di un mese sbarcherà a “Sarà Sanremo”! Carica di entusiasmo, mi preparo a questa nuova sfida, in diretta il 15 dicembre su Rai Uno”. Ma scopriamo qualche dettaglio in più sul proprio conto. Eva è nata a Thiene in provincia di Vicenza il 4 aprile del 1990 in una famiglia che aveva un tiro a segno in un Luna Park. La passione per la musica le è stata trasmessa da suo padre musicista tant’è che ha iniziato a cantare fin dalla tenera età di 2 anni. Nel 2009 ha dato un primo saggio delle proprie capacità interpretando la colonna sonora del film Così eravamo mentre nel 2016, dopo l’esperienza ad X Factor ha pubblicato il primo album intitolato Voglio andare fino in fondo.

