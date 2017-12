FABIO TROIANO E ISABELLA/ Sempre più innamorato della sua Anny (Bake Off Italia Celebrity)

L’attore Fabio Troiano con l’amica Isabella protagonista della seconda puntata del talent culinario Bake Off Italia Celebrity condotto da Benedetta Parodi su Real Time.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Benedetta Parodi conduce Bake Off Celebrity

UN PERFETTO CASALINGO

Nella prima serata di Real Time viene trasmesso il secondo ed ultimo appuntamento con il talent dedicato al mondo della pasticceria, Bake Off Celebrity. Un format nel quale si danno battaglia alcuni volti noti del mondo dello spettacolo come nel caso dell’attore italiano Fabio Troiano. Troiano che sarà alle prese con la preparazione di dolci, torte e quant’altro avvalendosi della collaborazione dell’amica Isabella formando una coppia quanto mai affiatata e competitiva. A proposito di cucina e faccende domestiche, in una recente intervista rilasciata al Settimanale F, Fabio Troiano ha rivelato di essere da tempo un perfetto casalingo: “Tra le mura domestiche i compiti si dividono, è finita l’era del latin lover maschilista che delega tutto alla moglie! E poi io sono già casalingo: stiro, cucino, faccio la lavatrice perché vivo da solo da tanto tempo. Quindi non mi dispiacerebbe occuparmi dei bambini”.

FABIO TROIANO, “ADOZIONI GAY? PERCHÉ NO”

Fabio Troiano da un paio di anni è legato sentimentalmente alla splendida modella Anny Centis. I due portano avanti un rapporto solido ed appagante anche grazie al fatto di completarsi a vicenda come lo stesso attore ha evidenziato nella medesima intervista. Inoltre, Troiano, ha voluto sottolineare il proprio pensiero al riguardo delle adozioni da parte di gay dicendosi favorevole: “Ci compensiamo moltissimo, soprattutto nella mia ipocondria. Quando le dico: 'Oddio, cosa mi è successo? Sento male qui', lei sa come tranquillizzarmi all’istante, mi capisce e mi ridimensiona... Adozioni gay? Sono favorevole perché non capisco che turbamento possa avere un bambino nel crescere con due genitori dello stesso sesso. Ce ne sono a milioni in famiglie etero eppure disagiate, il che vuol dire che un bambino ha solo bisogno di un ambiente sano. Possibile che nel 2017 ci sia bisogno di puntualizzarlo? Dove c’è amore, c’è normalità”.

