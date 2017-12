FILIPPA LAGERBACK / Veste una pelliccia sintetica ed esplode la polemica: "Per carità, è finta!"

Filippa Lagerback è intervenuta nel suo profilo Instagram per porre fine alle polemiche riguardo una pelliccia sintetica da lei indossata e non apprezzata da molti fan.

15 dicembre 2017

Mai come in queste ultime settimane, Filippa Lagerback è grande protagonista del mondo del gossip soprattutto grazie alla sua relazione con il neo-vincitore del Grande Fratello Vip 2 Daniele Bossari. La proposta di matrimonio avvenuta in diretta televisiva ha emozionato milioni di persone, così come la scoperta dei tanti problemi che questa coppia ha dovuto attraversare a causa della depressione del conduttore. Ma Filippa Lagerback non è solo la moglie di Bossari, ma è anche una showgirl amata e seguita sui social network, anche grazie alla sua battaglia a favore dell'animalismo. Proprio per questo una sua recente foto, ha causato un gran polverone mediatico con dei veri e propri insulti nei confronti della collega di Fabio Fazio. In uno scatto pubblicato su Instagram nel quale appare insieme al fidanzato (clicca qui per vederlo), Filippa indossa una pelliccia, scelta che non è piaciuta a molti dei suoi followers. Ecco dunque che molti si sono detti indignati per questa scelta, scrivendo dei veri e propri insulti a tal proposito.

Filippa Lagerback e la polemica per la sua pelliccia

La stessa Filippa Lagerback ha dovuto rispondere alle polemiche nate nei social network, in seguito alla sua foto con una pelliccia. Sebbene molti fan si siano detti fin da subito che si trattasse di un capo assolutamente sintetico, un utente ha pubblicato un commento molto duro, rendendo necessario l'intervento della diretta interessata con un semplice: "Per carità". E non vedendo ancora placate le polemiche, poco dopo è tornata nuovamente a spiegare: "È finta, ovvio. Ma ti pare?" Tali parole evidenziano il desiderio di placare sul nascere la discussione, senza esagerare con le critiche, e chiariscono la scelta di indossare un capo assolutamente sintetico (dubbio che era impossibile non avere fin dall'inizio). Per altro, molti altri followers sono intervenuti in sua difesa dicendosi certi che la Lagerback avesse detto la verità e aggiungendo persino dei dettagli sulla marca e i costi della pelliccia.

