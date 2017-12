FRANCESCO MONTE / Ha le idee chiare sul futuro con Cecilia Rodriguez: "I ritorni di fiamma non funzionano"

Francesco Monte si è espresso ancora riguardo le sue ex fidanzate Teresanna Pugliese e Cecilia Rodriguez, aggiungendo qualche dettaglio in più sul suo futuro.

15 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte

Francesco Monte è tornato ad essere grande protagonista del mondo del gossip dopo che Cecilia Rodriguez lo ha lasciato in diretta durante una puntata del Grande Fratello Vip 2. Da allora l'ex tronista ha chiarito i grandi cambiamenti della sua vita avvenuti negli ultimi tempi attraverso varie interviste rilasciate in televisione o in riviste di gossip. L'ultima di esse riserva qualche dettaglio in più sul carattere che lui stesso non credeva di avere oltre che sulle aspettative per il futuro. E non potevano mancare le frecciatine a Cecilia oltre che alla ex Teresanna Pugliese. Proprio in merito alle dichiarazioni di quest'ultima che recentemente si è espressa sulla fine della loro storia, Francesco ha voluto ammettere: "Non l’ho più vista e sentita da quando ci siamo lasciati". Stesso destino anche per Cecilia, con la quale un possibile ripensamento appare a dir poco impensabile: "Impossibile, lei ha la sua famiglia. Per me non esistono i ritorni di fiamma, non funzionano. Quando una storia si chiude, è finita per sempre".

Francesco Monte: le sue dichiarazioni tra passato e presente

Molte cose sono cambiate nella vita di Francesco Monte dopo che Cecilia Rodriguez ha deciso di porre fine alla loro relazione e di cominciare una nuova avventura con Ignazio Moser, con il quale oramai fa coppia fissa. Lo stesso attore pugliese ha ammesso di avere trovato in se stesso una forza che non credeva di avere: "Dopo quello che mi è capitato, sono emersi dei lati del mio carattere che nemmeno io sospettavo. Prima ero un cavallo matto, un impulsivo. Invece ho reagito alla situazione in maniera molto adulta, matura. Perfino io mi sono stupito del cambiamento". Tante le persone che gli sono state vicine, a partire dal padre e dal fratello, oltre che dall'amico Moreno che in questo momento vive insieme a lui. Monte si è quindi espresso sulla voce che circola da settimane ovvero che anche lui sarà uno dei naufraghi de L'isola dei famosi, il reality show in partenza su Canale 5 il prossimo gennaio. Ma, stando a quanto dichiarato, si tratta di rumors inesatti perché una proposta in tal senso ancora non gli è stata fatta.

