Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ ‘Dance Dance Dance’: cosa pensa lui del reality, Natale e Capodanno insieme

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi: lei parteciperà alla seconda edizione di 'Dance Dance Dance', ecco cosa ne pensa il suo compagno e il desiderio di lei per le vacanze.

Silvia Provvedi ha dato dimostrazione - in più di una occasione – di essere pazzamente innamorata di Fabrizio Corona, nonostante i recenti guai giudiziari. La cantante e influencer sta insieme all’imprenditore catanese da oltre due anni e, la maggior parte di questi sono stati passati in galera. Tra le pagine del settimanale Nuovo TV, la giovane del duo de Le Donatella insieme alla sorella Giulia, ha avuto modo di raccontarsi in maniera approfondita. Silvia e Giulia infatti, sono state scelte per partecipare alla nuova edizione di ‘Dance Dance Dance’, il talent show di SkyUno dove, alcune coppie di personaggi famosi, dovranno realizzare dei veri e propri spettacoli musicali (musical), confrontandosi con il pubblico. Questo nuovo progetto lavorativo, oltre alla gioia potrebbe aver portato delle preoccupazioni e alcune ansie nel cuore del suo fidanzato che nonostante la reclusione, viene costantemente informato di tutto e può serenamente esprimere il suo punto di vista. Eccovi a seguire, tutte le dichiarazioni della giovane.

Silvia Provvedi e Corona: feste di Natale insieme a San Vittore

Silvia Provvedi intervistata tra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ha avuto modo di raccontare il punto di vista di Fabrizio Corona, dopo aver saputo della sua decisione di partecipare al talent show ‘Dance Dance Dance’. “Sapete cosa mi ha detto? "Se tu e Giulia non vincete, ti lascio io"... ha un bel caratterino. E, così, anche per lui, io e mia sorella ci stiamo impegnando al massimo. In attesa che la gara cominci, a metà gennaio, siamo sempre occupate con gli allenamenti massacranti”, ha confessato la cantante. Con il Natale alle porte, il desiderio della Provvedi sarebbe quello di riavere il suo compagno nuovamente al suo fianco: “Se dovesse succedere cercherò di affrontare la situazione in modo tranquillo, perché mi auguro che non manchi molto al momento in cui sarà rimesso in libertà. In ogni caso, sarò con lui, anche a San Vittore, la viglia di Natale, e il 31 dicembre, per festeggiare l'anno nuovo”. Poi Silvia conclude augurandosi che Corona possa essere fiero di lei: “In realtà mi critica poco e raramente – ha confessato la Provvedi - Anzi, pensa bene di me, mi dice spesso che sono brava a gestirmi e resta sempre stupito delle mie scelte e del fatto che sia sempre di parola con lui. E io sono felice di far ricredere la persona che amo, ogni volta che viene assalita dalla paura di perdermi”.

