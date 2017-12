Fabrizio Frizzi all'Eredità/ Video, torna in tv con Carlo Conti: “Con me è stato protettivo, un vero amico”

Fabrizio Frizzi all'Eredità, video: il conduttore torna in tv con Carlo Conti. “Con me è stato protettivo, un vero amico”, ha dichiarato sul collega. Le ultime notizie

15 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Fabrizio Frizzi e Carlo Conti all'Eredità

Fabrizio Frizzi torna alla guida dell'Eredità. Il conduttore televisivo, che aveva regalato ad Antonella Clerici e i suoi fan una sorpresa con un'incursione alla Prova del cuoco, torna in sella e lo fa con uno dei programmi a cui è particolarmente affezionato e con un amico, oltre che collega. Il ritorno felicissimo in tv di Fabrizio Frizzi sarà in coppia, infatti, con Carlo Conti. I fan del presentatore hanno già segnato l'appuntamento delle 18.15 su Raiuno: è infatti uno di quelli da non perdere. Oggi, venerdì 15 dicembre, si celebrerà il ritorno di Fabrizio Frizzi con un momento memorabile nella storia della televisione italiana, perché farà coppia con l'amico. Loro sono i due presentatori più amati della tv italiana. Per una sera saranno insieme alla guida dello storico quiz televisivo. Una festa per il ritorno di Fabrizio Frizzi che riprenderà il suo posto proprio da dove lo aveva lasciato il 24 ottobre scorso.

FABRIZIO FRIZZI E CARLO CONTI INSIEME ALL'EREDITÀ

Proprio con Carlo Conti, che ha preso il suo posto dopo la sua ischemia, Fabrizio Frizzi darà vita oggi ad una staffetta al timone dell'Eredità. Questa doppia conduzione di oggi diventerà nei prossimi mesi una vera e propria alternanza tra i due. «Sto molto meglio rispetto al 23 ottobre - ha assicurato Frizzi ai microfoni del Tg1 - e combatto. Spero che vada tutto bene fino in fondo, ma sto molto meglio». Il conduttore ha espresso tutta la sua gioia nel tornare a condurre il programma: «E fa bene anche al fisico, perché è divertente. Poi l'adrenalina mi aiuta a stare meglio». E poi ha ringraziato Carlo Conti: «Con me è stato straordinario e protettivo, non potevamo immaginarmi niente di meglio da un amico». A tal proposito, l'amico Carlo ha replicato: «È una grande gioia, penso che sia il più bel regalo natalizio che potesse farci. Noi abbiamo le chiavi di questo studio, che ci diciamo e scambiamo. Le ridarò a lui nella puntata che faremo insieme, poi riprenderà lui». Clicca qui per il video dell'intervista.

