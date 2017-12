Francesco Chiofalo vs Selvaggia Roma/ "Mi ha lasciato per tornare con l'ex Luca Muccichini" e c'è la conferma!

15 dicembre 2017 Anna Montesano

Selvaggia e Francesco a Temptation Island 2017

Francesco Chiofalo lo aveva dichiarato qualche settimana fa e oggi sembra che la sua previsione sia confermata: Selvaggia Roma ha trovato o meglio ritrovato l'amore. Francesco qualche settimana fa si era detto convinto del fatto che la sua ex avesse intrepreso una nuova relazione e fosse addirittura in dolce attesa del nuovo compagno; in seguito ha espresso la convinzione che Selvaggia fosse tornata insieme al suo ex, Luca Muccichini, il ragazzo col quale era stata fidanzata per tre anni prima che loro due si conoscessero. Oggi però è il portale IsaeChia.it a mostrare l’invito pubblicato su Instagram ad un evento in cui si legge che, tra i tanti ospiti, vi saranno proprio “Selvaggia Roma con il fidanzato Luca Muccichini“. Di fronte a questo non ha tardato ad arrivare la reazione di Francesco Chiofalo che in un video si è detto deluso e molto amareggiato ma soprattutto dichiara di sentirsi preso in giro da Selvaggia che di fronte a tutta Italia lo ha fatto apparire come "il mostro" della situazione dopo il percorso fatto a Temptation Island.

LE ACCUSE DI FRANCESCO: SELVAGGIA RISPONDE

"Ma io c'è qualcosa che mi sfugge... - scrive Francesco su Instagram - ma a voi se la vostra ragazza dopo 6 anni vi lascia in TV dichiarano che lo fa perché non gli dimostrate il vostro amore è là maltrattate...e voi sapendo che quello non può essere il motivo è insinuate invece che lei abbia un altra relazione....e lei naturalmente nega tutto publicamente...poi venite a scoprire che quando registravano U&D quella andava a dormire da lui e già stava insieme al suo ex...a voi non avrebbe dato fastidio...nessuno di voi avrebbe detto nulla al riguardo....io non credo". Non manca però la risposta di Selvaggia che dichiara che il tutto era già stato detto in privato a Francesco che oggi fa invece credere di non saperne nulla.

