GIULIA CASIERI/ Video, 'Come stai' è il brano proposto per il Festival (Sarà Sanremo 2018)

Video, Giulia Casieri presenterà il brano 'Come stai' al programma televisivo Sarà Sanremo, dove è in atto una preselezione per entrare di diritto al Festival.

15 dicembre 2017 Francesco Agostini

Giulia Casieri (web)

Giulia Casieri è una delle cantanti che parteciperà alla fase finale delle preselezioni per la fase finale del festival di Sanremo. La cantante parteciperà con il brano 'Come stai', omonimo di quello di Vasco Rossi di qualche anno fa ma completamente diverso sia per la musica che per il testo. Questa edizione di Sanremo prevede una grande novità rispetto agli anni precedenti. L'accesso alla fase finale, infatti, dovrà essere sudato percorrendo una preselezione pubblica destinata a far parlare davvero molto di sé. Per rendere operativa questa preselezione si è creato un programma televisivo vero e proprio intitolato 'Sarà Sanremo' e condotto dalla bravissima Ambra Angiolini. Niente più preselezioni e provini a porte chiuse, dunque, ma tutto alla luce del sole in versione X-Factor, altro programma fortunatissimo di casa Rai. Giulia Casieri sarà una delle protagoniste, quindi, pronta a concorrere con gli altri 18 concorrenti per l'accesso finale al Sanremo Nuove Proposte condotto da Claudio Baglioni. Entriamo quindi maggiormente nel dettaglio e vediamo cosa porterà all'attenzione dei giudici.

IL PEZZO DI GIULIA CASIERI

Lo dicevamo in precedenza, il brano di Giulia Casieri si intitola 'Come stai' ed ha chiaramente qualcosa di familiare, almeno nel titolo. Una domanda banale, quotidiana e che al giorno d'oggi è diventata quasi più una forma di saluto piuttosto che una reale domanda. Molti, infatti, chiedono 'Come stai'? più per convenzione che per un reale interesse. Ma torniamo alla canzone vera e propria e, di conseguenza, alla musica. La voce di Giulia Casieri è impostata, forte e vigorosa e in alcuni tratti ricorda da molto vicino quella di Amy Winehouse. Il suo timbro è basso, poco femminile, e il suo cantato serrato la avvicinano certamente al mondo del rap, anche se gli arrangiamenti di base hanno venature soul e tendono decisamente al blues. Il brano Come stai è di rottura, senza dubbio, frutto di quel crossover che oramai la fa da padrone nella musica moderna: mischiare più generi e stili diversi e contaminare sono oramai parole all'ordine del giorno. Ce la farà Giulia Casieri ad entrare tra i sei finalisti delle Nuove Proposte nella fase finale di Sanremo? Aspettiamo e lo scopriremo. Qui il video.

