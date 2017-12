GIULIA DE LELLIS / La mancata vittoria al Grande Fratello Vip 2? "Quella sera le mie fanpages furono chiuse"

Giulia De Lellis non si spiega per quale motivo non sia lei la vincitrice del Grande Fratello Vip 2. E sulla chiusura delle sue fanpages la sera della finale, precisa...

15 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis

L'esperienza di Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2 si è conclusa da quasi due settimane ma la mancata vittoria ancora brucia a colei che era data come favorita della vigilia. Nonostante gli scivoloni relative le sue conoscenze nel mondo della scienza, storia, geografia, ecc ecc... la fidanzata di Andrea Damante era riuscita a farsi apprezzare per la sua sincerità e genuinità, fatto che a sorpresa l'aveva portata ad avvicinarsi persino a Cecilia Rodriguez, con la quale i rapporti non erano ottimi prima dell'entrata nella casa. Ma l'ex corteggiatrice aveva dalla sua parte un gran numero di fan nei social network, le sue 'bimbe', che sempre l'avevano sostenuta (fin troppo, come rivelato da Paola Fusco) in tutto il suo percorso televisivo. Ma allora, perché Giulia De Lellis non si è aggiudicata la vittoria nel reality show di Canale 5? Lei stessa non riesce ancora a darsi una spiegazione.

Giulia De Lellis e i dubbi sulla chiusura delle fanpages

In ogni edizione del Grande Fratello (Vip o Nip) oltre che in qualsiasi talent o reality show, il dubbio che i voti siano in qualche modo falsati tornano di grande attualità. Sono in molti a dirsi certi che ci siano dei brogli, adducendo ad una o ad un'altra motivazione. In una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, Giulia De Lellis non ha chiaramente parlato di voti falsati ma ha comunque fatto notare qualcosa di strano nelle sue tante fanpages: "La mancata vittoria al GF non credo sia dipesa dalle bimbe, ma da altre situazioni in merito alle quali non voglio entrare. Non è chiaro nemmeno a me, ma penso non dipenda dal fatto che le bimbe non siano state potenti, anche perché quella sera tutte le mie fanpage furono chiuse, compresa quella delle bambine. È accaduta una cosa molto particolare, ma sono stata felice del mio percorso". E sulle polemiche riguardanti il suo ruolo di 'esperta di tendenze', criticato nei primi giorni della sua avventura al GFVip, la De Lellis ha aggiunto: "Per quanto riguarda la polemica dell’esperta di tendenze, quelle parole non sono uscite dalla mia bocca. Fu un'etichetta che mi fu cucita addosso da loro, non so su quale base. Io sono una influencer, lavoro sui social. Non dico che basti questo per essere considerata una Vip, ma evidentemente è bastato visto che sono entrata in quella Casa e ci sono rimasta per 80 giorni".

