GIULIA DE LELLIS / Video, la gieffina corre in difesa di un fan durante il Maurizio Costanzo Show

Giulia De Lellis interviene per difendere un suo fan, preso in giro dagli ospiti e dal conduttore durante la puntata di ieri del Maurizio Costanzo Show.

15 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis, Daniele Bossari e Maurizio Costanzo

Giulia De Lellis ieri sera è stata ospite del Maurizio Costanzo Show, in compagnia dei suoi compagni di avventura al Grande Fratello Vip 2 Daniele Bossari (arrivato in ritardo), Luca Onestini e Raffaello Tonon. L'ex corteggiatrice, che certo non si è messa in mostra per le sue doti nel mondo della scienza o della geografia, si è comportata con grande signorilità, sia evitando le polemiche su alcune sue recenti dichiarazioni sia correndo in difesa di un suo fan presente in studio. Maurizio Costanzo le ha infatti chiesto alcuni dettagli riguardo le sue 'bimbe', le fan che non hanno mai smesso di seguirla e supportarla durante la sua esperienza nel reality show di Canale 5 ed è proprio allora che un ragazzo tra il pubblico ha iniziato ad applaudirla e ad urlare il suo nome. Una reazione, questa, che non è passata inosservata sia tra gli altri ospiti del talk show sia allo stesso Maurizio Costanzo (clicca qui per rivedere l'intervento di Giulia De Lellis).

Giulia De Lellis difende un suo fan al Maurizio Costanzo Show

Nella puntata del Maurizio Costanzo Show di ieri sera, un fan di Giulia De Lellis ha cominciato ad urlare il nome della gieffina ed è stato velatamente preso in giro dal conduttore oltre che dagli altri ospiti, in primis da Enrico Brignano. Matthew, questo è il suo nome, era visibilmente imbarazzato soprattutto per le battutine rivolte verso di lui riguardanti il suo abbigliamento definito 'da missionario'. Ma ha avuto al suo fianco un avvocato difensore di tutto rispetto ovvero la De Lellis che ha cercato in tutti i modi di proteggerlo da quelle prese in giro che forse, soprattutto da Maurizio Costanzo, potevano essere evitate (clicca qui per vedere il video di quanto accaduto). La signorilità della fidanzata di Andrea Damante è stata evidenziata ieri anche da un altro aspetto ovvero dalla decisione di evitare le polemiche sulla sua mancata vittoria al Grande Fratello Vip 2. Solo qualche giorno fa, infatti, la gieffina aveva espresso dei dubbi su quanto accaduto e soprattutto per l'assurda chiusura delle sue fanpages la sera della finale.

