Gianfranco Crobu/ Uomini e donne, dalla fine dell'amicizia con Rita a nuove dame

Gianfranco Crobu è passato da Gemma Galgani a Rita ma a Uomini e donne niente è per sempre e dopo la fine dell'amicizia con Rita, ecco arrivare per lui nuove dame

15 dicembre 2017 Hedda Hopper

Gianfranco Crobu, Uomini e donne

Ultima puntata della settimana per Uomini e donne. L'argomento sarà ancora una volta la possibile liason tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti ma tra una lite e l'altra ci sarà modo di parlare anche di altro. Al centro dello studio prenderà posto uno dei cavalieri più noti e new entry di questa edizione, ovvero Gianfranco Corbu. Il bel cavaliere era arrivato in studio per conquistare Gemma Galgani ma alla fine ha virato su altre dame e, in particolare, sulla bella Rita. La loro amicizia è andata avanti per un bel po', un'amicizia particolare che vedeva i due frequentarsi iniziando da una conoscenza telefonica finendo a quella fisica ma qualcosa è andata storta visto che i difetti sono venuti a galla e per i due è arrivato l'inverno.

DUE DAME PER GIANFRANCO, RITA AVRÀ DA RIDIRE

Gianfranco oggi sarà al centro dello studio perché ci sono altre dame per lui ma prima proprio Rita ci terrà a precisare il fatto che tra loro è tutto finito e che non si stanno conoscendo ancora. Proprio nelle scorse settimane, il cavaliere aveva fatto presente alla dama che, in studio, si lasciava troppo andare con gli altri personaggi del parterre con troppi balli concessi e questo ha portato alla rottura definitiva. Oggi per lui ci sono due dama: la bionda Marìka di Aosta e la mora Gina di Modena. Lui saluta la bionda signora e balla con la seconda perché ha un debole per le more. Tra lui e Rita è davvero finita?

© Riproduzione Riservata.