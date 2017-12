Gomorra 3, La serie/ Anticipazioni penultima puntata del 15 novembre: Azzurra Vs il padre?

Gomorra 3 la serie torna in onda su Sky Atlantic con la penultima puntata di questa stagione in cui potremo rivedere Azzurra allo scontro con il padre, cosa ne sarà di lei adesso?

15 dicembre 2017 Hedda Hopper

Tutto è pronto per l'epilogo di Gomorra 3 La Serie e questa non è una buona notizia per i fan della serie che da questa sera potranno vedere i nuovi episodi, gli stessi che ci porteranno ad un passo dal finale della prossima settimana. Genny e Ciro hanno deciso di stringere una nuova alleanza in nome di quella famiglia che entrambi hanno perso ma che adesso ha preso forma con Azzurra e il piccolo Pietro. Il giovane boss è pronto a tornare dalla moglie dal figlio, gli stessi che il suocero, Avitabile, gli ha portato via. In nome di questo progetto, Ciro ha deciso di aiutarlo in questa guerra usando la sua influenza sul nuovo personaggio della serie, Enzo Sangeblù, nipote di un noto boss finito fuori dai giochi proprio per mano dei confederati contro cui adesso lui sta combattendo. Ognuno ha una missione o un obiettivo e quello di Enzo sembra essere il suo quartiere e su questo Genny non transinge, lo ha già avvisato.

IL RAPPORTO TRA ENZO, GENNY E CIRO

Ciro sembra felice delle reazione di Enzo alle sue parole e alle sue richieste ma Genny sembra infastidito da questa loro unione tanto che più volte fa notare al suo amico fraterno che la sua unica famiglia è lui adesso. Il giovane Savastano ha voluto incontrare Enzo per rimetterlo al suo posto e chiarire quello che lo lega a Ciro, detto l'Immortale perché unico sopravvissuto ad un terremoto in cui tutti gli abitanti del suo palazzo hanno perso la vita. Non lo ha ucciso quell'evento, finirà per ucciderlo questo rapporto con Enzo? Genny sembra preoccupato ma questo non lo ferma dalla sua scalata alla cupola e quando i giochi si fanno duri, ecco che arriva addirittura a chiedere a Scianel di allearsicon lui.

AZZURRA UCCIDERÀ SUO PADRE?

Adesso Genny e Ciro hanno uomini, soldi e armi e la guerra è ormai alle porte visto che i confederati hanno capito che dietro ad Enzo e i suoi scagnozzi c'è qualcuno di più forte. La stessa notizia arriverà alle orecchie di Avitabile? Sembra proprio di sì visto che nel promo della puntata riappare l'uomo proprio insieme alla figlia Azzurra che arriva a minacciarlo di morte. Forse l'uomo vuole fare del male a lei o peggio al piccolo Pietro? Ancora non lo sappiamo ma quello che è certo, almeno secondo quanto abbiamo visto fino a questo momento, sembra proprio che l'uomo potrebbe non fermarsi davanti a niente e per tenere a bada suo genero potrebbe davvero spingersi oltre e non guardare più indietro. In un frame del nuovo promo possiamo vedere Genny al telefono e con gli occhi pieni di lacrime, è davvero una terribile notizia quello che lo stravolgerà e lo spingerà all'atto finale di questa guerra?

