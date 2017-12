IL SEGRETO / Hernando cade nella trappola di Lucia: il tradimento è servito? (Anticipazioni 15 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 15 dicembre 2017: Hernando cade nella trappola di Lucia e tradisce Camila, ancora lontana da Puente Viejo insieme a Beatriz.

15 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Tempi duri per i telespettatori de Il Segreto che saranno chiamati a seguire l'ultima puntata settimanale della telenovela spagnola. Come già accaduto le scorse settimane, infatti, domani le storie di Puente Viejo non andranno in onda e il graditissimo episodio serale (che fino a circa un mese fa trovava spazio proprio il venerdì) continuerà ad essere solo un lontano ricordo. Si ripartirà quest'oggi dalla complicata situazione nata a Los Manantiales, con Lucia ormai prossima nel portare a compimento i suoi intrighi. Con Camila e Beatriz fuori dai giochi, partire per Madrid proprio nel momento meno opportuno, l'intrigante cubana avrà campo libero con Hernando, sempre più succube delle dichiarazioni e dei sospetti che la sua ospite insinuerà nella sua mente. E purtroppo, il buon Hernando si comporterà proprio come desiderato da Lucia, perdendo il controllo delle sue azioni: la coppia finirà quindi per abbandonarsi alla passione...

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo diventa pericoloso

La partenza di Beatriz per Madrid metterà in crisi anche Matias nella puntata de Il Segreto di oggi. Il figlio di Emilia, che ha deciso di sposare il prima possibile Marcela per evitare che la gravidanza diventi di dominio pubblico, vorrebbe infatti parlare con la sua ex fidanzata il prima possibile per scusarsi con lei e chiarire quanto accaduto quando loro erano distanti. Ma il matrimonio sarà sempre più vicino e Matias rischierà di pronunciare il fatidico sì prima di parlare con la donna che ama. Per gli Ulloa - Castaneda i problemi non finiranno qui: dopo l'attentato, Raimundo apparirà infatti una persona violenta e pericolosa e sarà difficile placare i suoi attacchi di rabbia. Dalle minacce di morte ai veri e proprio insulti, Donna Francisca sarà costretta ad ascoltare ogni genere di dichiarazione dall'uomo e che ha amato per tutta la vita e che ora appare un crudele estraneo ai suoi occhi. Ma fino a quando la Montenegro potrà accettare una simile situazione? Correrà presto ai ripari, liberandosi di Raimundo?

