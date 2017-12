IOSONOARIA/ Ilaria Ceccarelli, figlia d’arte: la madre Sabina Ciuffini: non è raccomandata (Sarà Sanremo 2018)

La cantante Ilaria Ceccarelli, in arte Iosonoaria, è fra gli artisti in gara a Sarà Sanremo questa sera. L'artista è figlia di Sabina Ciuffini, storica valletta di Mike Bongiorno

Iosonoaria (Giulia Ceccarelli)

LA COLLABORAZIONE CON THE RING

Ilaria Ceccarelli, conosciuta con lo pseudonimo IosonoAria sarà fra i sedici finalisti di Sarà Sanremo che questa sera, venerdì 15 dicembre 2017, si sfideranno per ottenere uno dei sei posti previsti per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. La giovane cantautrice presenterà il suo singolo Un Cerchio, un brano pop ipnotico e icona della sua maturità musicale, resa possibile da diverse esperienze negli Stati Uniti, dove ha firmato diversi testi per The ring, la serie tv dell'emittente ABC. Grazie alla composizione di Ferdinando Arnò ed il testo di IosonoAria e Giuseppe Anastasi, il videoclip del singolo di IosonoAria si ispira alle scenografie di 2001: Odissea nello spazio, una stazione spaziale che si unisce all'abitazione di Barnaba Fornasetti. Secondo la critica di Gianni Poglio di Panorama, il brano scelto dalla cantautrice per la kermesse italiana è emozionante e strizza l'occhio agli airplay, grazie a note raffinate ed eleganti ed al tempo stesso intense.

IOSONOARIA, ILARIA CECCARELLI, FIGLIA DELLA PRIMA VALLETTA DI MIKE BONGIORNO

Nelle ultime settimane IosonoAria è entrata nel vortice del gossip per via della madre Sabina Ciuffini e di una sua presunta raccomandazione che le ha permesso di ambire al palco del Festival di Sanremo. Ilaria Ceccarelli è infatti la figlia della prima valletta di Mike Bongiorno in Rischiatutto, un'icona del piccolo schermo italiano e scoperta dallo stesso conduttore, ma con alle spalle anche una carriera musicale e da imprenditrice. Proprio per questo suo passato e per la conoscenza di Claudio Baglioni nel programma Anima Mia del '97, alcune voci di corridoio avevano già maliziato sulla possibilità che la Ciuffini avesse raccomandato IosonoAria, un gossip subito smentito dalla madre della cantautrice, che ha sottolineato al settimanale Spy di essere estranea a queste dinamiche. Soprattutto perché la stessa cantante "non accetterebbe mai di essere raccomandata", nonostante la Ciuffini non abbia nascosto di avere un caro ricordo di Baglioni e di non sentirlo dai tempi della collaborazione in tv.

IOSONOARIA,CLASSE 1983 E UNA CARRIERA GIÀ IMPORTANTE

Figlia d'arte e amante della bossa nova, Ilaria Ceccarelli nasce a Milano nel marzo del 1983 e trascorre la vita in giro per il mondo, visitando il Messico, New York e il Brasile, e dedicandosi agli studi di ingegneria del suono. Forte di un vissuto da guerriera del sorriso, come ama definirsi, il suo debutto musicale in italia arriva solo l'anno scorso, quando la giovane cantante pubblica il suo singolo 100 Sorrisi. Si tratta di una canzone che ricorda i sound sudamericani e che rappresenta a tutti gli effetti un inno alla felicità, oltre che una speranza per un futuro romantico e radioso che ogni donna dovrebbe vivere. Il successo non è tardato ad arrivare per la giovane cantautrice, che ha registrato il suo primo lavoro fra Milano e New York. In una recente intervista rilasciata a DiTutto, la Ceccarelli ha svelato di aver scelto il suo pseudonimo IosonoAria grazie alle insistenze del produttore Ferdinando Arnò, che ha individuato la sua essenza proprio nell'aria e in una rima ideata dalla cantante.

