Il bacio di Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Uomini e donne, la verità e la richiesta della dama

Il bacio di Gemma Galgani e Giorgio Manetti è stato elemosinato dalla dama? Nell'ultima registrazione di Uomini e donne è successo di tutto ma il colpo di scena è proprio legato alla coppia

15 dicembre 2017 Hedda Hopper

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Nuovo colpo di scena nell'ultima registrazione di Uomini e donne e del trono over dove si è tornato a parlare di Giorgio Manetti e Gemma Galgani e, in particolare, del loro bacio. I due hanno avuto modo di riavvicinarsi nei giorni scorsi ma anche di condividere un ballo e un bacio proprio sotto gli occhi dei presenti e del pubblico a casa. A quanto pare la dama torinese ha architettato tutto e dopo il bacio e il ballo, è uscita a cena con il cavaliere toscano per poi andare oltre ma senza successo. La cosa ha fatto un po' discutere in studio soprattutto perché lei ha sottolineato più volte il fatto che il suo ex sembra essere trattenuto da qualcosa, forse dal giudizio della gente e di Tina Cipollari, e che se fossero stati da soli sicuramente sarebbe successo altro, ma questo è solo nei suoi sogni?

BALLO CON RICHIESTA, GEMMA HA ORCHESTRATO TUTTO?

A quanto pare sì visto che proprio nella registrazione del 15 novembre del trono over di Uomini e donne, Maria De Filippi in persona ha smascherato la dama torinese. Dopo aver mostrato un rvm e un recap di quello che è successo ultimamente, la conduttrice ha fatto una cosa che solo raramente è stata fatta in trasmissione, ovvero ha mandato in onda il video con il ballo di Giorgio e Gemma con tanto di audio di quello che i due si sono detti in quel momento. In particolare, è la dama torinese a prendere la parola e chiedere un bacio a Giorgio, "Un bacio e poi potrebbe anche morire". La sua affermazione ha sconvolto il pubblico presente e anche dama, cavalieri ed opinionisti e a quel punto è successo di tutto.

© Riproduzione Riservata.