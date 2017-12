Il rapper Liberato/ Gomorra 3, la sua identità sarà rivelata?

Il rapper Liberato potrebbe essere tra i protagonisti della nuova puntata di Gomorra 3. Dall'estate scorsa si vocifera di una sua presenza in video, la sua identità sarà rivelata?

15 dicembre 2017 Hedda Hopper

Gomorra 3

Tutto è pronto per la nuova puntata di Gomorra 3 ma, soprattutto, per l'arrivo dei Talebani e dei ragazzi della paranza. Proprio tra questi potrebbe esserci il rapper Liberato. Si vocifera dalla scorsa estate della possibilità che proprio l'artista campano sia presente come guest star di questa penultima puntata e che, addirittura, la sua identità possa essere svelata. Si chiama Liberato, è di Napoli e ama fare musica. Questo è quello che ama dire di sè il misterioso rapper napoletano che per tutti è ancora un mistero. Il giovane, se davvero si tratta di un cantante e non di un complesso prodotto discografico a più facce, non vuole rivelare la sua identità, ama stare in pace e non ha etichette, non ha ufficio stampa, non ha lacci, vuole solo cantare e raccontare la sua vita, è mai possibile che scelga proprio Gomorra 3 per mostrarsi?

LIBERATO FINALMENTE SI RIVELA IN GOMORRA 3?

I fan di Liberato non ci credono ma in queste ore le voci continuano a susseguirsi dopo i primi rumors nati la scorsa estate. In particolare, secondo gli ultimi indizi sembra proprio che il rapper possa essere Livio Cori che interpreta 'O Selfie, uno dei ragazzi della paranza dei bambini, del clan dei Talebani. Proprio lui potrebbe essere il misterioso Liberato? L'indizio sembra essere proprio nella messa in onda di questa sera, venerdì 15 novembre, in cui Livio canterà Surdat, la prima canzone in cui canta in dialetto in uscita con Sugar. Sarà questa la rivelazione che i curiosi attendono?

© Riproduzione Riservata.