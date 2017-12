JAKE LA FURIA E LAURA/ Un rapper nella cucina di Real Time (Bake Off Italia Celebrity)

Il rapper italiano Jake La Furia assieme all’amica Laura protagonista della seconda puntata del talent culinario Bake Off Celebrity condotto da Benedetta Parodi su Real Time.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Jake La Furia a Bake Off Italia Celebrity

LO STATO DI SALUTE DELLA MUSICA ITALIANA

A Celebrity di Bake Off condotta su Real Time da Benedetta Parodi è atteso protagonista il rapper italiano Jake La Furia. L’artista sarà di scena in coppia con l’amica Laura dietro ai fornelli del talent dedicato al mondo della pasticceria per dimostrare le proprie abilità anche in questo campo. In attesa di scoprire come se la caverà, vi segnaliamo come in una recente intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Jake abbia espresso un parere positivo sull’attuale stato di salute della musica nostrana: “Mi è sempre piaciuta di più quella del passato. In particolare il cantautorato a cavallo tra gli Anni Settanta e Ottanta. Poi c’è stata una sorta di morte celebrale. Seguo questa nuova ondata di artisti, dagli Ex-Otago ai Thegiornalisti, trovo siano molto bravi a scrivere. Fanno pop, ma curano scrittura e composizione. Dunque in questo periodo la musica italiana mi sembra abbastanza in forma”.

JAKE LA FURIA, IL CAMBIAMENTO DEL RAP

Jake La Furia continuando nella sua disamina sul momento della musica nostrana, ha parlato dell’evoluzione del rap e della necessità di confrontarsi con il web: “Il rap è cambiato, ormai fa parte della cultura popolare. Ed è normale che anche i pezzi rap diventino dei tormentoni.. Nessuno riesce più a capire come lavora la discografia. Una volta il successo si misurava con la vendita dei dischi, ma adesso non è più così. Bisogna tenere conto delle visualizzazioni, dello streaming, delle varie piattaforme musicali e del livello di gradimento. Il disco è solo la punta dell’iceberg. Oggi si procede per canzoni e questo si trasforma in una gestione stagionale. Si pensa subito a qual è il periodo migliore per lanciare un brano”.

