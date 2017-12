JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Vacanze di Natale separate per le due pop star, ecco i motivi

Justin Bieber e Selena Gomez trascorreranno il Natale separati per compiacere le rispettive famiglie: lei sarò in Texas con i genitori che ancora non accettato questa relazione.

15 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez fanno coppia fissa da diverse settimane oramai e non si nascondono davanti ad obiettivi e telecamere. È vero che ancora manca la conferma ufficiale da parte di entrambi ma è altrettanto vero che le foto che li ritraggono insieme sono numerose a partire dalle passeggiate in bicicletta a Los Angeles, le uscite per qualche locale o alla partita di hockey del canadese, durante la quale è stato anche immortalato il primo bacio tra la coppia. È noto che la famiglia di Justin, in particolare la madre, ha fin da subito gradito questo ritorno di fiamma, pubblicando sui social network diverse frasi che inneggiano all'amore. Ben diverso è invece il caso dei Gomez, che in varie circostanze si sono espressi duramente contro questa decisione di Selena, che mai avrebbe dovuto essere presa dopo quanto accaduto in passato. Era stata proprio Selena, infatti, ad uscire malconcia dalla rottura con il collega, in seguito alla quale era stata persino costretta a finire in terapia per superare il difficilissimo momento.

Vacanze separate per Justin Bieber e Selena Gomez

Proprio il parere avverso della famiglia di Selena Gomez, obbligherà lei e Justin Bieber a trascorrere separatamente le prossime vacanze di Natale. Come già accaduto in occasione del Ringraziamento, lei volerà in Texas dai suoi genitori ma non avrà il suo fidanzato al suo fianco, proprio per dare modo ai suoi parenti di capire come lui sia cambiato e meriti una seconda possibilità. A confermarlo è arrivata una fonte vicina alla coppia, che ha dichiarato alla rivista People: "Justin vuole provare di essere un fidanzato migliore", motivo per cui non cercherà di bruciare le tappe dando la possibilità a Selena e ai suoi familiari di capire come lui ora meriti una seconda possibilità. Il divo delle teenagers, al contrario, volerà quasi sicuramente in Canada per raggiungere la madre Pattie Mallette, che ha già visto recentemente accompagnandola ad un importante evento di beneficenza.

