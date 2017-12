L'UOMO CON I PUGNI DI FERRO/ Su Italia 1 il film con Russel Crowe (oggi, 15 dicembre 2017)

L'uomo con i pugni di ferro, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 15 dicembre 2017. Nel cast: Rick Yune e Russel Crowe, alla regia Robert Diggs. La trama del film nel dettaglio.

15 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST RUSSEL CROWE E RICK YUNE

Il film L'uomo con i pugni di ferro va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 23.30. Una pellicola d'azione e drammatica che è diretta da RZA, nome d'arte di Robert Diggs, rapper, musicista polistrumentista, attore e regista americano, che è anche membro del collettivo hip-hop Wu-Tang Clan, una sorta di supergruppo hip-hop newyorkese dedito alla composizione ed esecuzione di brani, alle sperimentazioni musicali e ai connubi artistici tra rapper e musicisti, che ha apportato importanti innovazioni ed evoluzioni stilistiche a questo genere. Nel cast troviamo, oltre che lo stesso RZA, Rick Yune, Russel Crowe, Lucy Liu. Siamo nella Cina feudale dell'800.

L'UOMO CON I PUGNI DI FERRO, LA TRAMA DEL FILM

Un fabbro americano, Taddeus Blacksmith, si libera della schiavitù e uccide accidentalmente un uomo mentre fugge su una nave che subirà un naufragio. Salvato dai monaci buddhisti, viene anche istruito da questi ultimi e a un certo punto della sua vita, si trova pronto ad uscire dalle mura del monastero. Lavora praticando la sua professione di fabbro e produce armi per il Jungle Village, la piccola comunità in cui vive. È innamorato della concubina Lady Silk, che vuole un giorno sposare. Un giorno il governatore chiede al capo del clan dei Lions, Gold Lion, di proteggere un carico d'oro diretto verso i suoi guerrieri, ma quest'ultimo viene tradito e ucciso dai suoi stessi luogotenenti. Uno dei due luogotenenti, Silver Lion, diviene così il nuovo capo del clan e decide di attaccare il clan rivale, quello dei Wolf. Taddeus si trova così a fabbricare le sue armi per entrambi i clan, e dalla guerra usciranno vittoriosi i Lions. Mentre nel villaggio è giunto un nuovo personaggio misterioso, un inglese, Jack Knife, con altre armi potenti, il figlio di Gold Lion, X-Blade, è determinato a vendicare la morte del padre, grazie alle rivelazioni degli uomini che finora erano stati servizio di Silver, il nuovo capo, esasperati dalla condotta di costui. Ma quest'ultimo ha assoldato, per fronteggiarlo, un mercenario che possiede il potere di trasformare il suo corpo in ferro indistruttibile.

