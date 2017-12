LORENZO BAGLIONI/ La sua canzone ha conquistato l’Accademia della Crusca (Sarà Sanremo 2018)

Il 31enne cantante Lorenzo Baglioni è tra i sedici concorrenti di Sarà Sanremo che si contendono l’accesso al Festival di Sanremo nella categoria Giovani.

15 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Lorenzo Baglioni a Sarà Sanremo in onda su Rai 1

IL BRANO CHE PIACE ALLA CRUSCA

Claudia Gerini e Federico Russo conducono nella prima serata di Rai 1, l’appuntamento con Sarà Sanremo, la trasmissione in cui si decidono gli otto partecipanti nella sezione Giovani del prossimo Festival di Sanremo. Tra i nuovi talenti in gara c’è anche il 31enne cantante toscano Lorenzo Baglioni, laureato in Matematica ma con la passione della musica nel sangue. Lorenzo Baglioni (nessuna parentela con il direttore artistico della kermesse Claudio Baglioni) in attesa di conoscere il proprio futuro sanremese è già diventato una vera e propria star del web grazie al suo brano Il congiuntivo. Un pezzo in controtendenza nel quale si va a sfatare il mito di una generazione abituata ormai ad un linguaggio social che poco ha a che fare con l’italiano. Un brano che peraltro ha raccolto i complimenti dell’Accademia della Crusca che per bocca del presidente Claudio Marazzini, ha fatto sapere: “La canzone di Baglioni è bella e spero abbia ricadute sulla società. Il tema della lingua italiana sta tornando d’attualità

LORENZO BAGLIONI, PRONTO L'ALBUM CON 12 BRANI

In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, Lorenzo Baglioni ha parlato del suo brano, di un album già pronto per far breccia nel pubblico italiano e della sua passione per le regole grammaticali. Queste le parole del giovane artista: “È già pronto un disco di 12 pezzi, ci sarà una canzone sulla perifrastica passiva. Dopo la laurea in matematica, per due anni ho fatto il supplente in un liceo di Firenze. Nel frattempo cercavo un modo per fondere argomenti didattici, ironia e musica. Un anno e mezzo fa, con mio fratello Michele, che fa il ricercatore di chimica del restauro, ho iniziato a comporre parodie.. e temevamo che sul web non avrebbe funzionato e invece.. Ho lanciato un rap sulle ossidoriduzioni e uno in stile boy-band sulle leggi di Keplero. Non voglio sembrare il bravo ragazzo tuttologo. Come col congiuntivo non sono un esperto di quello che scrivo, voglio essere il primo destinatario dei brani. La mia è una provocazione verso la didattica: forse si può insegnare in modo diverso”.

© Riproduzione Riservata.